SISMO remece el Perú HOY, viernes 17 de julio: Conoce la magnitud y el epicentro de este temblor reportado

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se registró en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que impactó a la población este viernes 17 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú hoy, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Debido a esta preocupante situación, las autoridades de nuestro país mantienen constante monitoreo sobre las actividades sísmicas que se puedan registrar en territorio peruano.

En esta oportunidad, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 y fue registrado durante la madrugada de este viernes 17 de julio, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:16 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 29 kilómetros al norte este de Castrovirreyna, Huancavelica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0460

Fecha y Hora Local: 17/07/2026,04:16:31

Magnitud: 4.0

Profundidad: 95 km

Latitud: -13.09

Longitud: -75.14

Referencia: 29 km al NE de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelicahttps://t.co/YvacYdq2W2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 17, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0460, el evento tuvo una profundidad de 95 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -13.09 y longitud -75.14. En ese sentido, la magnitud fue algo que causó impacto al ser de nivel 4, lo que aumenta la probabilidad de que el movimiento pueda ser percibido de manera significativa por algunos habitantes de la zona.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Santa Ana, Castrovirreyna - Huancavelica. pic.twitter.com/4uwwqJYd4Q — COEN - INDECI (@COENPeru) July 17, 2026

La reciente publicación reportada en la madrugada en Huancavelica se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional.

Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra que se precibe en el país.

Finalmente, es fundamental conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del reportados por el IGP en Huancavelica, siempre priorizando la calma, el plan de emergencia familiar y tener preparada una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad.