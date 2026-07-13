Ayacucho: Fiscalía recupera restos de cinco personas desaparecidas durante la violencia terrorista de 1984

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, bajo la supervición de la fiscal regional Karenn Diana Obregón Ubaldo, consiguió recuperar los restos de cinco personas reportadas como desaparecidas en 1984, en el marco del periodo de violencia terrorista registrado entre 1980 y 2000.

Identificación de los restos óseos

Los restos óseos, junto con objetos vinculados como prendas de vestir y pertenencias personales, corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís. Según las investigaciones, las víctimas habrían sido asesinadas por un grupo conformado por entre 50 y 60 integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El 12 de septiembre de 1984, integrantes del grupo subversivo atacaron la comunidad de Pillo utilizando armas de fuego, granadas de guerra y explosivos artesanales, como represalia por el respaldo que la población local, organizada en rondas campesinas, brindaba a las Fuerzas Armadas en el contexto del periodo de violencia interna que atravesaba el país.

Segunda Fiscalía y fiscal de Ayacucho lograron ubicar restos de personas desaparecidas en 1984

Ubicación del hallazgo

Cabe señalar que el proceso de exhumación contó con la participación del Equipo Forense Especializado (EFE), cuyos especialistas realizaron la recuperación de los restos humanos en el distrito de San Miguel, ubicado en la provincia de La Mar, Ayacucho. Además, los hechos registrados y el posterior traslado de los cuerpos permitieron sustentar la intervención humanitaria desarrollada por las autoridades.

De igual manera, los trabajos de investigación forense y fiscal se llevaron a cabo en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras, donde se efectuaron las diligencias correspondientes para identificar a las víctimas y aportar evidencias sobre lo ocurrido.

Distrito de San Miguel, provincia La Mar, en Ayacucho

A través de estas acciones, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de justicia y la reparación integral para los familiares de las personas afectadas durante el periodo de violencia que vivió el país entre los años 1980 y 2000.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo con la fiscal Karenn Obregón, restos esqueléticos que fueron notificadas como desaparecidas en 1984 a causa de los ataques terroristas por parte de Sendero Luminoso. Asu vez, las cinco personas afectadas fueron identificadas y verificadas con cementerios aledaños a la zona.