Familia de Lionel Messi confirma enfermedad de su padre: "Agradecemos las muestras de cariño y preocupación"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar de la aplastante victoria por 3-0 ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, el planeta entero quedó más que sorprendido tras lo revelado por Lionel Messi. El astro sudamericano indicó que en los últimos días había atravesado por momentos personales complicados lo cual lo hizo derramar algunas lágrimas tras el primer tanto convertido ante los africanos.

Familia de Lionel Messi confirma enfermedad de su padre

Posteriormente, desde la prensa argentina se conoció que estas situaciones estaban relacionadas con la salud del padre de la 'pulga', Jorge Messi. Según se señaló, el también representante del futbolista estaría luchando contra una grave enfermedad lo que generó la preocupación de su hijo y el resto de sus parientes.

Lamentablemente, este trascendido se agravó al punto de un programa de streaming señala que Jorge Messi habría fallecido. Este hecho ocasionó el malestar del entorno de la familia de Lionel Messi por lo que decidieron emitir un comunicado aclarando esta complicada situación.

En primer lugar, el pronunciamiento confirma que el padre de 'la pulga' padece de una enfermedad tal como se indicó días atrás, pero también señaló que viene evolucionando favorablemente al tratamiento médico al que fue sometido.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron.

Familia de Lionel Messi confirma mala salud de padre.

Seguidamente, la familia Messi lamentó las versiones vertidas en un programa de YouTube al cual calificaron de insensible y con falta de escrúpulos. Por ello, señalaron que solo sus parientes más cercanos contarán con información verificada sobre la condición de su padre.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge", añadieron.

Piden responsabilidad y prudencia

Finalmente, el comunicado resalta un pedido a todos los medios de prensa donde exigen prudencia y responsabilidad por estos días donde además el jugador viene actuando en el Mundial 2026.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", sentenciaron.

De esta manera, la familia de Lionel Messi confirmó el mal estado de salud del padre por lo que pidieron respeto a la situación que atraviesa.