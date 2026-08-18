Nevada en Vilavilani deja daños y urge 500 pacas de forraje

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nevada causa daños en la comunidad

Una intensa nevada afectó a la comunidad campesina de Vilavilani, en la zona altoandina de Tacna, dejando daños en cultivos, viviendas y animales. La emergencia también ha generado una grave escasez de forraje, situación que pone en riesgo la alimentación del ganado y afecta directamente el sustento económico de las familias dedicadas a la agricultura y ganadería.

El presidente comunal, Ángel Sucso, describió la situación como crítica y señaló que la población necesita una respuesta inmediata de las autoridades. "Hemos sufrido una intensa nevada aquí en la comunidad de Vilavilani, de lo cual ha afectado a toda la comunidad, a todos los agricultores", manifestó durante una comunicación con este medio.

Según explicó, la alfalfa y otros cultivos destinados a la alimentación de los animales quedaron secos debido a la intensidad de la nevada. La falta de alimento ya estaría provocando la muerte de cuyos, ovinos, caprinos y vacunos.

Los animales sufren ante la nevada en Vilavilani.

Solicitan apoyo urgente

El dirigente comunal estimó que se requieren entre 500 y 600 pacas de forraje, principalmente alfalfa, para atender de manera inmediata a los animales afectados. "Tiene que ser urgente, si no se van a morir los animales y no tenemos qué darles", advirtió.

Sucso también cuestionó que la atención preventiva no haya llegado antes de la emergencia. Recordó que las comunidades altoandinas suelen enfrentar cada año dificultades relacionadas con el frío y las precipitaciones, pero las autoridades suelen intervenir cuando los daños ya se han producido.

Vientos provocaron daños

La emergencia no solo afectó los cultivos. Durante la noche, fuertes vientos provocaron el desprendimiento de techos de viviendas construidas principalmente con calamina. Asimismo, se reportó la caída de árboles en diferentes sectores.

"En la noche también había los vientos huracanados, también se han volado los techos de las casas", señaló el presidente comunal, quien agregó que las familias permanecen preocupadas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y bajas temperaturas.

Los pobladores sufren pérdidas ante el nevado.

Ante este escenario, Sucso pidió a la Municipalidad Distrital de Palca activar su plataforma de Defensa Civil, así como la intervención del Gobierno Regional de Tacna y otras entidades competentes. También señaló que no cuentan con una comunicación adecuada debido a la deficiente señal en la zona.

El dirigente sostuvo que la situación podría repetirse en otras comunidades campesinas de la zona altoandina y pidió una evaluación integral de los daños. "Queremos una respuesta activa, una respuesta efectiva", reclamó.

Las familias de Vilavilani esperan que las autoridades atiendan la emergencia con alimentos para los animales, materiales para reparar las viviendas y acciones que permitan recuperar los cultivos afectados. Mientras tanto, la nevada mantiene en alerta a la población, que insiste en la necesidad de recibir forraje de manera inmediata para proteger sus animales y evitar mayores pérdidas económicas.