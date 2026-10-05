ERM 2026: Expresidente José Balcázar pide a electas autoridades que sepan gobernar desde el primer día

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente José Balcázar se pronunció tras las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y exhortó a las autoridades electas a asumir sus cargos con responsabilidad y capacidad de gestión, priorizando las necesidades de la ciudadanía. El exmandatario señaló que las nuevas gestiones deben marcar una diferencia frente a administraciones pasadas que no lograron concretar proyectos de desarrollo significativos para sus jurisdicciones.

Renovación en la política y falta de proyectos de inversión

El exjefe de Estado destacó el ingreso de nuevos cuadros a la escena política local y regional, enfatizando la urgencia de superar las deficiencias de gestión registradas en periodos anteriores. Asimismo, remarcó la ausencia de obras de envergadura en diversas zonas del país como consecuencia de la falta de preparación de las autoridades salientes.

"Ha sido una fiesta democrática más que todo vecinal y a mi me parece que hay personajes nuevos que están entrando a la política y esperamos que se mejore porque de verdad no hemos tenido gobernantes hace muchos años, muchos gobiernos anteriores que han perdido el tiempo no han sabido gobernar yo creo que eso se nota porque no hay ningún proyecto de inversión que se haya hecho por Lambayeque", detalló.

En esa línea, el expresidente consideró fundamental que las autoridades que asumirán funciones conozcan la realidad de sus localidades para evitar la paralización de obras públicas. De igual manera, subrayó que el respaldo otorgado por los ciudadanos en las urnas exige un compromiso directo con la ejecución presupuestal y el bienestar social.

Capacidad de gestión y llamado a los nuevos gobernantes

En otro momento de sus declaraciones, el exmandatario advirtió sobre las consecuencias negativas que genera la falta de experiencia administrativa en los gobiernos locales y regionales. Frente a esta situación, instó a las autoridades virtuales a enfocarse en una gerencia pública eficiente que responda a las demandas prioritarias de la población.

"Cuando la gente no tiene capacidad de gerenciar una ciudad como Lambayeque por ejemplo, tenemos este gran problema (...) yo creo que el nuevo gobierno tanto municipal como el gobierno regional puedan permitirnos tener en el futuro mejores gobernantes que sepan gobernar no simplemente vayan a ocupar un sillón", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El expresidente José Balcázar se pronunció tras las elecciones regionales y municipales y exhortó a las autoridades electas a asumir sus cargos con responsabilidad y capacidad de gestión, priorizando las necesidades de la ciudadanía. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

Finalmente, el exjefe de Estado hizo un llamado a consolidar la institucionalidad democrática a través de gestiones transparentes y orientadas a resultados concretos. Reiteró que el desarrollo de las regiones dependerá del liderazgo y la capacidad técnica que demuestren las nuevas autoridades durante su mandato.

En ese sentido, el expresidente José Balcázar reafirmó la necesidad de contar con líderes preparados para asumir los retos del desarrollo regional y local en el nuevo periodo gubernamental.