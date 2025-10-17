Pareja de adultos mayores denuncia usurpación violenta de su vivienda en La Yarada - Los Palos

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una pareja de adultos mayores denunció la usurpación violenta de su vivienda ubicada en la Asoc. de Pescadores Artesanales Proyectos y Viviendas Frentera, en el distrito de La Yarada Los Palos.

Agresión contra pareja

Josefina Quispe de Pari (71) señaló que, pese a residir por varios años en la zona, un grupo de "matones" llegó de manera violenta y usurparon su predio, llevándose objetos personales y agrediendo tanto a ella como a su pareja. Según narró, uno de los agresores les arrojó agua, tierra y les propinó golpes, dejándolos en situación de vulnerabilidad.

La denunciante manifestó conocer al agresor, que según la denuncia fue identificado como Leocadio Espezua Pérez (61) y aseguró que este nunca ha vivido en la zona.

PNP utilizó fuerza contra adultos mayores

El abogado defensor de la pareja, Jaime Montalico, denunció que no se está atendiendo debidamente el caso de los adultos mayores, quienes poseen documentos que acreditan su residencia desde el año 2014. Sin embargo, la Policía Nacional habría utilizado la fuerza para retirarlos, permitiendo la ocupación del predio.

Según la denuncia, Espezua Pérez habría presentado documentos del año 2011, aunque de acuerdo con Montalico estos no prueban posesión real, ya que cuando las autoridades realizaron constataciones en el lugar, solo se encontraba la pareja de ancianos.

Montalico sostuvo que la otra parte estaría usando una constatación del 2011 para justificar el desalojo, pese a que la pareja tiene constancia de posesión del 2014, lo que evidenciaría una irregularidad.

PNP será denunciada

Asimismo, indicó que presentarán una denuncia ante la PNP por despojo y abuso contra adultos mayores, y cuestionó la falta de empatía de las autoridades de Tacna frente a los derechos de las personas de la tercera edad.

"Matones" involucrados en violento desalojo

El abogado también denunció que el presunto usurpador llegó con "matones", llevándose los objetos de valor de los agraviados en presencia de un abogado que acompañaba el desalojo.

Por otro lado, Montalico expresó su indignación porque, para la PNP, don Cirilo Pari Quille (80) fue considerado "una amenaza" contra los serenos y la policía, cuando en realidad se trata de una persona con dificultades para movilizarse.

Para la defensa legal no le parece posible que la PNP no haya detenido a los agresores, cuando el ataque ocurrió en flagrancia y frente a las autoridades. Añadió que interpondrán denuncias contra los efectivos policiales por omisión de funciones y solicitarán una evaluación médico legal para los agraviados, quienes realmente son las víctimas de los hechos, aseguró.

Cirilo Pari Quille (80) relató que le arrojaron agua y tierra, y fue agredido físicamente en presencia de la PNP y del personal de serenazgo de La Yarada Los Palos.