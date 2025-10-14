Piura: Presunto delincuente roba imagen de la virgen de Fátima en asentamiento humano Pachitea

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un presunto delincuente que no ha sido identificado, se robó la estatua de la virgen de Fátima que se encontraba en una gruta pública del Movimiento Sacerdotal Mariano, en el asentamiento humano Pachitea, en la región Piura. El sujeto tuvo que romper el candado que protegía la imagen para poder hacerse con ella.

Robo se realizó sin cómplices

De acuerdo a la versión de los vecinos, el hecho delictivo ocurrió cerca de la medianoche, cuando un individuo que estaba sentado cerca a la efigie, llegó a abrir la vitrina y llevarse a la figura como si nada. Cámaras de seguridad cercanas a la calle Málaga captaron la silueta del supuesto ladrón, aunque sin que se pueda apreciar su rostro.

Algunos residentes fueron informados sobre este hecho, por lo que se acercaron hasta la gruta para confirmar lo ocurrido. Quienes llegaron a ver las grabaciones, aseguraron que el presunto delincuente portaba una capucha y se llevó la estatua a un lado del brazo junto a una bolsa, de la que no lograron apreciar su contenido.

El secretario general de la junta vecinal, le pidió a las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) que no tengan olvidado a este sector de la región Piura. Solicitó que algunas unidades patrullen la zona para que así los criminales no tengan facilidades para cometer sus fechorías.

"Todo Pachitea pedimos que haya seguridad, estamos abandonados y se lo digo al general de la Policía Nacional: Envíen patrulleros, no digo todos los días, pero de vez en cuando para que den vueltas y haya seguridad, eso es lo que pido", manifestó el representante de los vecinos del asentamiento humano.

Fiscalía de Piura ordenó prisión preventiva contra un sujeto

En otro caso concerniente al mundo del hampa en esta región, la Fiscalía de Castilla consiguió que un hombre investigado por presuntamente robar con arma de fuego, reciba una orden de prisión preventiva. El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa dictó nueve meses para el imputado de iniciales Y.E.S. de 21 años.

Prisión preventiva contra sujeto en Piura.

Según el fiscal a cargo, el investigado fue herido por un comerciante que se defendió con una pistola. El supuesto delincuente fue capturado posteriormente cuando acudió a un centro de salud.

De esta manera, el asentamiento humano Pachitea en Piura, se vio afectada por el accionar de un presunto delincuente, que se robó la imagen de la virgen de Fátima ubicada en una gruta de la calle Málaga. Los vecinos exigen más presencia policial.