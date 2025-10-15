Joven muestra en TikTok prendas donadas a víctimas del incendio en Pamplona Alta regadas en la calle

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio de gran magnitud que devastó varias viviendas en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores (SJM), dejó a cientos de familias sin hogar ni pertenencias. Ante ello, influencers, voluntarios y vecinos acudieron con ayuda humanitaria, llevando alimentos, agua, colchas, colchones y ropa para los damnificados.

Sin embargo, una nueva polémica surgió en redes sociales luego de que una tiktoker mostrara que gran parte de la ropa donada quedó abandonada en las calles. La joven, que llegó hasta la zona afectada, grabó el estado de las donaciones y expresó su molestia ante lo que encontró.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la creadora de contenido mostró montones de prendas regadas por el suelo, afirmando que estas correspondían a las donaciones entregadas a los damnificados.

"Muy mal como dejan eso. Yo iba a traer ropa también, pero voy a entregar a personas que yo conozco y sé que necesitan porque mira cómo dejan tirado. Abajo también hay más. Hay muchísima", expresó indignada.

Ropa donada quedó regada en las calles de SJM

En el video compartido, se observa cómo las prendas de vestir se encontraban amontonadas en plena vía pública, muchas de ellas expuestas al polvo y la suciedad.

La influencer señaló que no era el único punto donde se repetía la escena, pues en otras calles también había montones de ropa sin recoger.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando reacciones de indignación y desconcierto entre los usuarios. Algunos culparon a la falta de organización en la distribución de la ayuda, mientras que otros lamentaron el desperdicio de recursos que podrían haber beneficiado a más familias necesitadas.

Este suceso se suma a las dificultades que enfrentan los damnificados, quienes continúan esperando apoyo constante y ordenado para recuperar parte de lo perdido en el siniestro que consumió sus viviendas días atrás.

Influencers reaccionan ante el desorden en la entrega de ayuda

El caso no pasó desapercibido para otros creadores de contenido. El influencer Carlitos TV compartió también imágenes del lugar, donde se aprecia a personal de limpieza recogiendo las prendas abandonadas.

Según lo señalado por el propio influencer, la presencia de falsos damnificados habría complicado la distribución de las donaciones, generando caos y desorden en la zona. Esta situación habría derivado en que gran parte de las prendas terminara esparcida por las calles.

Mientras tanto, la comunidad en línea pidió una mejor coordinación entre autoridades y voluntarios para garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan. El lamentable panorama registrado por la tiktoker se ha convertido en un llamado de atención sobre la importancia de una gestión responsable de las donaciones tras emergencias como la ocurrida en Pamplona Alta.