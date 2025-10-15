PNP rescata a recién nacido abandonado en una caja de cartón en Chiclayo

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una rápida intervención policial permitió salvar la vida de un recién nacido abandonado dentro de una caja de cartón en plena vía pública del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. El hecho ocurrió la noche del martes y generó conmoción entre los vecinos del sector.

Según información de la Región Policial Lambayeque, la alerta fue reportada a la Central 105, lo que movilizó al personal de la Unidad de Emergencias hacia el lugar.

Los agentes, al llegar, encontraron la caja al costado de un árbol, tal como mencionaron algunos testigos, quienes aseguraron que había permanecido allí durante varias horas antes de ser descubierta.

Dentro de la caja, los efectivos hallaron al pequeño, de sexo masculino y envuelto en sábanas blancas, aún con signos vitales. Inmediatamente, procedieron a brindarle primeros auxilios y protección ante el frío, mientras se coordinaba su traslado urgente al Hospital Regional de Lambayeque.

Atención médica inmediata y diagnóstico reservado

Una vez en el centro de salud, el personal médico evaluó al recién nacido y diagnosticó sepsis neonatal, una infección grave que puede poner en riesgo la vida de los bebés si no se trata a tiempo.

Debido a la delicada condición del menor, fue internado en el área de cuidados intensivos neonatales para recibir tratamiento especializado.

Fuentes del hospital indicaron que el bebé permanece bajo observación constante y atención médica especializada, mientras se monitorea su evolución. La rápida acción de los agentes policiales y del personal médico permitió que el menor llegara con vida y recibiera atención inmediata, un factor clave para su recuperación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación para identificar a la persona o personas responsables del abandono, recabando información de los vecinos y revisando cámaras de seguridad cercanas al lugar del hallazgo.

Investigación policial y llamado a la ciudadanía

El Ministerio del Interior difundió imágenes del rescate, destacando la intervención oportuna de los efectivos que lograron salvar la vida del recién nacido.

En tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de abandono o maltrato infantil de manera inmediata.

La Policía Nacional recordó que la Central de Emergencias 105 atiende las 24 horas del día para recibir reportes sobre delitos o situaciones de riesgo. También se puede contactar mediante los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506, o acudir directamente a la comisaría del distrito para presentar una denuncia formal.

El caso ha generado indignación y preocupación en Chiclayo, donde la población espera que se identifique y sancione a los responsables. Mientras tanto, el bebé continúa recibiendo cuidados intensivos, con la esperanza de una pronta recuperación.