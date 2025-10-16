Ciudadanos exigen justicia por el gato "Misho" con plantón frente a la Fiscalía de Gregorio Albarracín

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio de consignas y carteles que pedían justicia para Misho, ciudadanos y animalistas realizaron un plantón frente a la Fiscalía Distrital de Gregorio Albarracín. Los manifestantes exigieron que el presunto responsable de la muerte del gato "Misho" sea sancionado con el máximo rigor que permite la ley.

"Exigimos justicia para Misho y que este caso de crueldad animal no quede impune", expresó una manifestante, mientras sostenía una gigantografía con la imagen del felino. Los presentes reclamaron celeridad en la investigación y pidieron a las autoridades que no permitan que el caso quede impune.

Evidencias de la denuncia

Cabe recordar que, el 16 de febrero, la dueña del gato "Misho" encontró su cuerpo sin vida dentro de un tacho de basura, envuelto en una bolsa negra. Gracias a las imágenes de seguridad de vigilancia de su vivienda, observó cómo el felino había ingresado a la casa de su vecino identificado como Hugo Danilo H. G., quien presuntamente lo habría golpeado y arrojado al contenedor.

Mientras que, un veterinario confirmó que el gato murió por fuertes golpes. No obstante, la investigación enfrentaba dificultades ya que las cámaras municipales se encontraban fuera de servicio, y no se habrían revisado las del acusado, según la denunciante.

Manifestantes exigen justicia

Mientras tanto, el investigado debía acudir esta tarde a rendir su declaración ante la Fiscalía, que mantiene el proceso en Formalización de Investigación Preparatoria. Los manifestantes aseguraron que continuarán vigilantes hasta conseguir justicia para Misho en Gregorio Albarracín.