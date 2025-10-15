Fiscalía de Cañete abre investigación por asesinato del juez de paz Jorge Fernández

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía Penal de Cañete inició una investigación preliminar para determinar quiénes son los responsables del asesinato del juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez, ocurrido en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete.

El Ministerio Público informó que el crimen se produjo cuando desconocidos interceptaron el vehículo del magistrado y le dispararon mientras conducía por la zona alta del sector Maracuyá. El ataque le provocó la muerte de manera inmediata.

El caso está a cargo del fiscal provincial Albert Pinedo, quien dispuso las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas periciales.

La autoridad también ordenó obtener los resultados de los exámenes realizados por el equipo multidisciplinario de la Policía Nacional, con el objetivo de identificar a los responsables.

Acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional

El fiscal Pinedo precisó que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Cañete ejecuta las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos. Estas labores incluyen entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad y análisis balístico de los proyectiles hallados en la escena.

La Fiscalía busca determinar el móvil del crimen, así como establecer si el ataque estuvo relacionado con la labor judicial del magistrado o si responde a otros motivos personales o delictivos.

Asimismo, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para capturar a los responsables del asesinato.

Reacción del Poder Judicial y llamado a la justicia

En paralelo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su enérgica condena ante el asesinato de dos jueces de paz en distintas jurisdicciones del país, uno de ellos en Cañete y otro en La Libertad.

Durante la ceremonia por el 15.º aniversario de la Corte Superior de Lima Sur, Tello recordó el caso de Víctor Hugo López de la Cruz, juez de paz de Chicama, quien también fue asesinado recientemente por cumplir con la ley y resistirse a presiones ilegales.

La titular del Poder Judicial lamentó la pérdida de ambos magistrados y pidió que las autoridades garanticen la seguridad de los jueces de paz, quienes cumplen un papel esencial en la administración de justicia en zonas rurales y urbanas del país.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que la Fiscalía Penal de Cañete continuará con las investigaciones hasta identificar y procesar a los responsables del crimen de Jorge Fernández Sánchez, cuya muerte ha generado profunda consternación en la comunidad judicial y en la población de Quilmaná.