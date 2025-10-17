Tatiana Astengo desata polémica: Usuarios en redes critican sus comentarios contra la PNP en protesta

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El miércoles 15 de agosto se llevó a cabo la protesta en el Centro de Lima, organizada por la 'Generación Z' y otros colectivos. Uno de ellos fue el de artistas escénicos, que contó con la presencia de varios actores del medio local y con Tatiana Astengo en primera línea, quien recibió críticas de los usuarios en redes por unos comentarios contra la PNP.

Las razones de las críticas contra Astengo

En un momento de la manifestación, la actriz de 58 años junto a unos colegas comenzaron a increpar a unos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resguardaban uno de los ingresos a la Plaza San Martín. En ese momento, vertió comentarios en contra de los agentes, captados en video y viralizados posteriormente.

Gritando "A tu hija que la van a violar, por apoyar a un Gobierno de violadores", la veterana artista reprendió a una persona que la grababa detrás de las fuerzas del orden, que cumplían su función policial. Estas palabras hicieron eco un día después, luego de que el gremio actoral compartió un comunicado en el que rechazan la violencia.

No verás a ningún progre repudiar los deseos de la artista feminista @TatianaAstengoB contra los Policías.



La zurda feminista deseó que las hijas de los Policías sean VIOLADAS para que supuestamente se le de la razón en lo que piensa.



Ni la dizque coherente @ebelinortiz . pic.twitter.com/DTUkCMmVR8 — César de Ita 🇵🇪✡ (@drcesardip) October 17, 2025

En la publicación compartida, los artistas escénicos condenan la represión, a la que acusan de desproporcionada. No obstante, la casilla de comentarios de Astengo Bravo se llenó de críticas de cibernautas que le recordaron su actitud frente a los elementos de la PNP.

Los usuarios le recordaron el episodio que quedó registrado y no dudaron en ser frontales. "¿Qué clase de artista es la que insulta provoca e incita? Meterte con hijos y expresarse de esa manera que decepción", "Tatiana Astengo no me representas", "Lo que le gritabas a la policía siendo una dama. Acepta tus errores", rezan algunas frases.

Críticas en redes contra Tatiana Astengo.

Actores en protesta ciudadana

Tras el anuncio de la marcha en contra del gobierno de Dina Boluarte, que no se canceló pese a su vacancia, el gremio de actores decidió sumarse a la movilización. No es la primera vez que un grupo de intérpretes decide alzar su voz.

Además de Astengo, se presentaron excompañeros que además de ser colegas, comparten su misma ideología política, como Mónica Sánchez y Luis 'Lucho' Cáceres. Al igual que el resto de manifestantes, exigían la salida del presidente José Jerí.

Por arremeter contra la PNP, la actriz Tatiana Astengo ha sido blanco de fuertes críticas en redes sociales por parte de usuarios. Los cibernautas no le perdonan que condene la represión policial, pero que presuntamente haya incitado a la violencia contra los efectivos.