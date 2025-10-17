Policía desarticula banda criminal "Los Elegantes del Sur", integrada por menores de edad implicados en presunto hurto agravado

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Denuncia de hurto de dinero

Según información policial, se realizó la desarticulación de la banda criminal "Los Elegantes del Sur", conformada por menores de edad implicados en un presunto hurto agravado ocurrido en el sector Rancho Grande del distrito de La Yarada Los Palos.

El agraviado de iniciales G. Ch. A. (40), denunció el robo de S/ 10 000 en efectivo, dinero producto de la venta de camotes. Cuatro adolescentes habrían ingresado a su vivienda y sustraído el dinero; tres fueron retenidos por los vecinos y el cuarto logró huir entre los arbustos.

"Uno de estos menores realiza actividades de tipo informal como transportista, no descartamos que mediante esta clase de servicio haya obtenido información sobre las actividades del agraviado, lo que habría permitido juntarse con sus compañeros para perpetrar el hecho", declaró el coronel Enrique Huasasquiche López, jefe de la División de Investigación Criminal de Tacna.

Intervención de menores

Asimismo, la Policía logró ubicar al cuarto implicado en el distrito de Ciudad Nueva, en inmediaciones del Mirador de Expedición Libertadora. Durante la intervención, se incautó una mochila negra con un celular Samsung A55, un par de zapatillas Jordan y S/ 4 293 en efectivo, presuntamente producto del hurto agravado.

"Estamos realizando las diligencias tanto en el ámbito penal como con la Fiscalía de Familia, para verificar las condiciones de los hogares de estos jóvenes", señaló el coronel Huasasquiche.

Los menores de edad, entre 15 y 16 años, estudian en la institución educativa Guillermo Auza Arce. Uno de ellos trabajaba de manera informal como transportista, lo que habría permitido obtener información sobre el agraviado.

Preocupación por adolescentes

Por otro lado, cabe recordar que, pocos días antes, un padre de familia denunció que su hijo fue víctima de un asalto escolar perpetrado por tres compañeros de la institución educativa Gregorio Albarracín, quienes lo llevaron con engaños a un cañaveral y lo habrían amenazado con un arma de fuego.

"Mi hijo cayó al suelo y uno de ellos le apuntó mientras él lloraba y suplicaba que no lo mataran", relató el padre.

Estos casos reflejan la creciente preocupación en Tacna por la participación de menores de edad en hechos de violencia, hurto agravado y la formación de bandas criminales.