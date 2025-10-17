Sacerdote fue encontrado en situación COMPROMETEDORA con novia de un feligrés en Brasil

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la ciudad de Nova Maringá, en el estado de Mato Grosso, en Brasil, un hecho engorroso llamó la atención de los residentes. Un sacerdote de la localidad, fue encontrado en una situación embarazosa con la prometida de un feligrés, quien lo halló semidesnudo y a ella encerrada en el baño de la casa parroquial.

Prometida y el sacerdote hallados por vecinos

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, un grupos de vecinos llegó hasta la residencia de la Parroquia Nossa Senhora Aparecida, tras las sospechas del idilio que tenían. Cuando dieron con el cura Luciano Braga Simplício (39), este se encontraba con el torso desnudo, vestido solo con un short.

Al momento de ser increpado por los feligreses locales, el sacerdote se encontraba semidesnudo, solo con un short puesto. Los presentes le exigieron que abriera la puerta, de lo contrario, forzarían la cerradura para ver que había en el interior del baño.

🇧🇷 En la localidad de Nova Maringá, un sacerdote fue sorprendido semid3snudo junto a la novia de un feligrés dentro de la casa parroquial.



El hecho, protagonizado por el padre Luciano Braga Simplício, fue grabado por el propio novio y su padre.pic.twitter.com/V1J9QqJ8Ol — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 17, 2025

En su defensa, Braga Simplicio señaló que la mujer, quien responde al nombre de Isabela (21), solo ingresó a la casa parroquial para darse una ducha. Sin embargo, al escuchar a la gente que llegó iracunda, entró en pánico y decidió esconderse para evitar malos entendidos.

Ante este hecho, la Diócesis de Sinop, con sede en Cuiabá, optó por iniciar una investigación en contra de Luciano Braga, para determinar si violó el celibato o tuvo una conducta que contradice lo que ordena la iglesia católica. Cabe recordar que los curas no pueden relacionarse con mujeres cuando aceptan este cargo.

Sacerdote se defendió de las acusaciones

Frente a este hecho, el cura salió al frente y negó que mantuviera algún tipo de relación íntima con la mujer. Defendió la versión de que solo fue para asearse y cambiarse de atuendo. "Isabela preguntó si podía ir a la casa parroquial a cambiarse de ropa, porque llegó por la mañana y quería cambiarse. Así que le dije que sí".

La joven participaba en la parroquia.

Por su parte, el ahora exnovio se comunicó a través de su abogado y aseguró que estuviera en la casa parroquial el día que ocurrió la presunta infidelidad. Aseveró que se encontraba en ese momento en un viaje de negocios. Trascendió que la iglesia tiene a un nuevo párroco.

Así, un matrimonio se frustró, luego de que unos vecinos encontraran a un sacerdote en una situación embarazosa con la prometida de un feligrés en Mato Grosso, Brasil. El cura es investigado por la diócesis de su jurisdicción.