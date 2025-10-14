Cusco: Reanudan vuelos de llegada y salida en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete tras culminación de trabajos de mantenimiento

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) concluyó las labores de mantenimiento y mejora del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco.

En ese sentido, durante los trabajos que se realizaron desde las 8:00 p. m. del lunes 13 hasta las 8:00 a. m. de este martes 14 de octubre, aplicaron el asfalto en caliente modificado con polímeros sobre la pista de aterrizaje del mencionado terminal aéreo, la cual incrementa la durabilidad y resistencia ante el peso de las aeronaves, el alto tránsito y las condiciones climáticas.

Se reanudan los vuelos a la "Ciudad Imperial"

Con la realización de los trabajos ejecutados en el primer aeropuerto de la "Ciudad Imperial", los vuelos hacia y desde el Cusco han sido reanudados. Cabe mencionar que, la intervención forma parte del plan integral de mantenimiento preventivo que CORPAC viene desarrollando para asegurar la óptima operatividad y seguridad de las operaciones aéreas, en este caso, en uno de los terminales más importantes del país.

Es importante mencionar que, las obras de mantenimiento continuarán en horario nocturno, entre la 1:00 a. m. y las 5:00 a. m., tal como se viene realizando desde el mes de setiembre, no afectándose los vuelos ya programados.

Asimismo, estas obras complementarias incluyen el retiro de caucho y repintado de la señalización para darle una mejor visión y reforzar la seguridad en el punto de ingreso y salida de la ciudad.

Aerolíneas reprogramaron vuelos

Tras conocerse los trabajos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, desde CORPAC informaron que los vuelos tuvieron que ser reprogramados durante las horas previstas de ejecución de las obras.

"La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, viene coordinando con las aerolíneas la reprogramación de los vuelos para evitar una mayor afectación a los pasajeros con itinerarios entre las horas dispuestas para los trabajos de mantenimiento", indicó su portal institucional.

En esa línea, la entidad adscrita al MTC expresó sus disculpas por los inconvenientes generados por los trabajos realizados, la cual consideraron "necesaria para asegurar las operaciones sin riesgos ni inconvenientes". Del mismo modo, recomendaron a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas.

De esta manera, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete entra nuevamente en funcionamiento para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales.