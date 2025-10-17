PUCP solicita liberación inmediata de estudiante detenido en marcha nacional del 15 de octubre

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los hechos suscitados durante la marcha nacional del 15 de octubre en contra del Gobierno de José Jerí y el Congreso de la República, la La Pontificia Universidad Católica del Perú solicitó que se libere inmediatamente a su estudiante que fue detenido durante esta movilización social.

PUCP solicita liberación de alumno

Este viernes 17 de octubre la casa de estudios usó sus redes sociales oficiales para publicar un comunicado en el que se pronuncian sobre los hechos que se produjeron mientras se desarrollaba la manifestación de la 'Generación Z' hace dos días atrás en el Cercado de Lima.

"En atención a las garantías del debido proceso, solicita la liberación inmediata de Luis Diego Echevarría Villar, estudiante de la PUCP, así como de las demás personas detenidas", señaló la institución universitaria.

En tal sentido, la PUCP indicó que "continuará brindando seguimiento legal a la situación del estudiante detenido". Además, se comprometió a apoyar a los miembros de la comunidad de la casa de estudios mediante acompañamiento psicológico.

Además, asseguró que la universidad "se mantendrá atenta y vigilante ante cualquier situación que demande seguimiento especial o atención adicional".

Marcha nacional y muerte de Eduardo Ruiz

En primera instancia la universidad capitalina expresó su "profunda preocupación por el continuo debilitamiento del respeto a los derechos constitucionales, que protegen la libre expresión del disenso".

Además, condenaron el fallecimiento del cantante urbano de 32 años Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien recibió un impacto de bala en el tórax cuando se encontraba en la Plaza Francia participando de la marcha nacional del 15 de octubre.

"Nadie debe morir por ejercer su derecho a manifestarse. Quienes protesten tampoco deben verse expuestos al uso desmedido de la fuerza. Los implicados responsables deben ser identificados y procesados conforme a la ley", se lee en el escrito de la universidad.

Docentes de la PUCP también se pronuncian

Los docentes de la casa de estudios también emitieron un pronunciamiento público en el que respaldan a aquellos alumnos que participaron en protestas pacíficas, en el que resaltan que el ejercicio ciudadano es parte esencial de la formación universitaria.

Comunicado de docentes de la PUCP

"Rechazamos el uso innecesario e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú que ha afectado a la ciudadanía que ejercía su derecho a protestar", acotaron.

Así, este viernes 17 de octubre la Pontificia Universidad Católica del Perú solicitó que se libere inmediatamente a su estudiante que fue detenido durante la movilización social del pasado miércoles 15 de octubre. De igual manera, pidió lo mismo para el resto de personas que se encuentran arrestados.