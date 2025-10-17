Tragedia en vía Juliaca - Arequipa: Choque entre miniván y bus turístico deja al menos cinco fallecidos

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fatídico accidente de tránsito se ha suscitado en la carretera Juliaca - Arequipa a la altura del sector de Santa Lucía, luego que un miniván y un bus colisionen y provoquen que al menos cinco personas pierdan la vida, de acuerdo a información preliminar.

Accidente en vía Juliaca - Arequipa

Durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, el bus de turismo de placa CRS-075 que tenía como destino la ciudad de Arequipa y la miniván de placa V9O-967 que se dirigía a la Ciudad de Puno chocaron y lamentablemente la unidad menor fue la más perjudicada.

El accidente ocurrió en el sector Lagunillas, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa. Según información preliminar, en el lugar dejaron de existir 4 personas y una niña de dos años falleció trayecto al establecimiento de salud.

Cabe resaltar que, los seis heridos fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucía y posteriormente fueron derivados al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Mientras que los pasajeros del bus turistico quienes trascendió que son extranjeros resultaron ilesos. Las víctimas mortales, eran al parecer integrantes de una familia que se dirigían desde Arequipa a Cusco para participar de una actividad social.

Las personas que resultaron heridas fueron identificadas como Juvenci Silva Montalvo (30), William Silva Montalvo (32), Ruth Suyco Huaracha (44), Antero Silva Cama (44), además de los menores de iniciales L. S. S. (7 años) y B. S. H. (4 años). El director del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca refirió que una de las menores llegó muy grave con pronóstico es reservado.

Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público se encuentran investigando las causas de esta nueva tragedia vial, así como también la responsabilidad del grave impacto entre ambos vehículos.

La vía Juliaca - Arequipa

La carretera Juliaca-Arequipa es una de las más transitadas de la región así como también en la que se suscitan este tipo de accidentes de tránsito por lo que resulta importante que que se adopten medidas de prevención de la zona ante este tipo de emergencias.

El incidente recuerda la importancia de la seguridad vial y que las vías de este tipo tengan mejor seguridad con el principal objetivo de garantizar el bienestar de los pasajeros.

