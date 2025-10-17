Tragedia enluta a la música: fallece "El Felino Larico" tras fatal accidente

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Accidente termina en tragedia

La música tropical está de luto. Luis Richard Mendoza Nina, conocido en el ambiente artístico como "El Felino Larico", falleció la madrugada de este miércoles 15 de octubre, a los 31 años, luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Regional Hipólito Unanue.

El joven cantante no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas en un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del martes 14, cuando se desplazaba en su mototaxi por las calles del distrito Gregorio Albarracín.

Conductor choca y fuga

Según el reporte policial, Mendoza Nina conducía su vehículo menor, cuando fue violentamente impactado por otro automóvil en la intersección de la avenida Municipal con la calle Los Damascos.

Testigos señalaron que el otro vehículo involucrado se dio a la fuga tras el impacto, dejando gravemente herido al artista. Paramédicos del SAMU acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios, trasladándolo de inmediato al Hospital Hipólito Unanue, donde ingresó al área de trauma shock con lesiones de consideración.

Terminó delicado de salud

Al llegar al nosocomio, tanto la Policía Nacional como personal de Seguridad Ciudadana hallaron al joven tendido fuera del mototaxi, presentando múltiples fracturas y heridas internas. El hospital, en un intento por contactar a sus familiares, emitió un comunicado público el martes 14, informando que el paciente se encontraba en estado muy delicado y necesitaba atención urgente de sus allegados.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el cantante perdió la vida en las primeras horas del miércoles.

Dolor y despedida

El fallecimiento de "El Felino Larico" ha causado profunda consternación entre sus familiares, amigos y seguidores. En el local comunal de Villa Colonial, en el distrito de Gregorio Albarracín, se realiza el velorio del joven artista.

Decenas de personas han acudido a despedirlo, recordándolo como un hombre trabajador, carismático y apasionado por la música, además de ser padre de un pequeño.

Exigen Justicia

Sus familiares exigieron justicia y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar al conductor responsable, quien huyó del lugar sin prestar auxilio.

Los restos de Luis Richard Mendoza Nina serán sepultados en las próximas horas en el cementerio de Pocollay. Su partida deja un profundo vacío en el mundo de la música tropical del sur del país, donde "El Felino Larico" era reconocido por su voz alegre y su talento sobre el escenario.

Hoy, Tacna despide a uno de sus hijos más queridos, cuya vida fue truncada de manera injusta y prematura.