25/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibirá hasta el lunes 30 de noviembre las solicitudes de excusa o justificación de los ciudadanos que no puedan ejercer como miembros de mesa en la Segunda Elección Regional (SER). Ambos plazos coinciden debido a las fechas en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría proclamar los resultados.

Como se sabe, los obligados a cumplir esta función fueron seleccionados por sorteo para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y la SER, sin recibir tachas tras la publicación de listas preliminares donde ciudadanía y organizaciones políticas podían impugnarlos con sustento. Las listas definitivas ya están disponibles para consulta en cualquier dispositivo mediante https://consultaelectoral.onpe.gob.pe.

📝 ¡Toma nota, miembro de mesa! 🗓️ Del 24 al 30 de noviembre puedes presentar nuevas solicitudes de excusa al cargo o de justificación por inasistencia para la Segunda Elección Regional 2026. #SER2026 #ONPEenRegiones 1/2 https://t.co/QAkrbYA4ia November 24, 2026

Causales según la Ley N.° 26859

Aunque la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) establece que el cargo es irrenunciable, permite tramitar una excusa en casos específicos:

- Haber cumplido 65 años.

- Ser una mujer gestante o en periodo de lactancia de niños hasta los dos años de edad.

- Necesidad de ausentarse del territorio nacional o encontrarse fuera de este.

- Tener un notorio o grave impedimento físico o mental.

- Encontrarse comprendido en uno de los impedimentos establecidos por la ley:

Ser cónyuge o pariente de otro miembro de la misma mesa dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) o afinidad (suegros, yernos, nueros, cuñados, padrastros y hermanastros). Puede solicitar la excusa el miembro de menor jerarquía.

Ser un miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú que realiza actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Ser un miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Ser funcionario o empleado de los organismos electorales.

Ser un miembro del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realiza funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

Ser un funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.

Ser autoridad política o representante proveniente de elección popular.

Trámite virtual y pago de S/15.80

La ONPE habilitó canales presenciales y virtuales. El ciudadano puede acudir a la mesa de partes de la oficina descentralizada de procesos electorales (ODPE) de su jurisdicción con el formulario descargable en https://www.gob.pe/institucion/onpe/informes-publicaciones/3312585-formulario-p2-excusa-o-justificacion, o usar la plataforma https://excusaojustificacion.onpe.gob.pe/ y la mesa de partes virtual externa.

Ante ello, en todos los casos es obligatorio adjuntar un documento de sustento y pagar S/15.80 en el Banco de la Nación o vía Págalo.pe, usando el código 03836 para excusa o el código 03837 para justificación.

No obstante, quienes tuvieron solicitudes admitidas para los comicios del 4 de octubre no deben realizar un nuevo trámite, pues la entidad extendió su vigencia para la jornada del 6 de diciembre.