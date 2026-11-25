25/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Amazonas enfrenta un preocupante incremento de casos de dengue durante el 2026. Según informó la Dirección Regional de Salud (Diresa), hasta la fecha se han notificado 3,280 contagios y seis fallecimientos a causa de esta enfermedad.

Las cifras representan casi el doble de infecciones y cinco veces más muertes en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, alrededor de 600 pacientes necesitaron hospitalización, mientras las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de una mayor propagación ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

Bagua, Utcubamba y Condorcanqui concentran contagios

El director de la Oficina de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Diresa Amazonas, Tomás Pershing Bustamante Chauca, precisó que más del 90 % de los casos se concentra en las provincias de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui.

Bagua encabeza la lista de jurisdicciones más afectadas. Sin embargo, también se han identificado contagios en Balsas, provincia de Chachapoyas, y en el corredor de Pedro Ruiz, ubicado en Bongará.

La situación también genera preocupación por la cantidad de pacientes que requieren atención hospitalaria. De acuerdo con las autoridades sanitarias, aproximadamente 600 personas fueron hospitalizadas en diferentes establecimientos de salud de la región.

Gestante con dengue grave fue trasladada a Lima

Entre los casos de mayor complejidad figura el de una gestante procedente de Utcubamba, quien fue diagnosticada con dengue grave y un embarazo gemelar.

Debido a su delicado estado de salud, el Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas gestionó su traslado a Lima durante la madrugada del martes 24 de noviembre. La paciente necesitaba atención especializada y manejo multidisciplinario para atender las complicaciones de su diagnóstico.

El Niño podría incrementar riesgo de contagios

Por otro lado, el sector Salud advirtió que las lluvias asociadas al posible desarrollo del fenómeno El Niño podrían favorecer la reproducción del zancudo Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Ante este escenario, la Diresa inició una campaña de vacunación en la provincia de Bagua, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 20 años en instituciones educativas. Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a eliminar recipientes con agua acumulada, mantener limpios sus hogares y evitar la formación de criaderos del mosquito transmisor.