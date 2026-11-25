25/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras los escolares de Lima aún tienen por delante tres semanas de clases, hay cuatro regiones del norte del país donde las aulas ya cerraron o están por hacerlo. No se trata de un feriado ni de una huelga. Una amenaza que avanza desde el mar obligó al Ministerio de Educación a recortar el calendario para más de 1,4 millones de estudiantes.

¿Cuáles son esas regiones y sus fechas de cierre?

En cuatro regiones del norte adelantaron el fin de clases por el riesgo de lluvias e inundaciones. Mientras que, en el resto del país, incluida Lima, el año escolar termina el viernes 18 de diciembre:

Tumbes: último día de clases fue 20 de noviembre , 28 días antes que en Lima.

Piura: último día el 27 de noviembre , 21 días antes que en Lima.

La Libertad: último día el 2 de diciembre , 16 días antes que en Lima.

Lambayeque: último día el 4 de diciembre, 14 días antes que en Lima.

El 18 de diciembre vale para las regiones que no se ven afectadas por El Niño. Ese día termina el cuarto bloque lectivo, de nueve semanas, que empezó el 19 de octubre.

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¿Por qué se adelanta el cierre?

El adelanto busca proteger a estudiantes y docentes de desbordes, activación de quebradas, aniegos y dificultades de acceso. En Tumbes, el colegio Miguel Grau, en Puerto Pizarro, quedó inundado.

En La Libertad, el cambio de calendario permitirá cumplir con los días lectivos mínimos que exige el Minedu. Las autoridades pidieron a las familias revisar los avisos de las UGEL, porque algunos colegios podrían tener disposiciones particulares.

¿Qué pasará con los docentes?

El fin de clases no cierra las labores del personal. El quinto bloque de gestión institucional va del 21 al 31 de diciembre, y los docentes deben hacer informes, evaluaciones de cierre y planificación para 2027.

En resumen, el año escolar terminará antes en Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, las cuatro regiones del norte donde el Ministerio de Educación adelantó el cierre de clases por el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a El Niño, concluyendo entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre. Más de 1,4 millones de estudiantes se verán beneficiados con la medida. En el resto del país, incluida Lima, las clases seguirán hasta el 18 de diciembre. Mientras tanto, los docentes continuarán con labores de gestión hasta el 31 de diciembre.