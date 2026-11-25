25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nicolás Pacheco conquistó la medalla de oro en el XV Campeonato de Tiro de las Américas, disputado en Lima, y aseguró una plaza para Perú en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El tirador venció al estadounidense Christian Elliott en una final definida mediante desempate.

Una final que se definió por desempate

El deportista nacional compitió en la modalidad de skeet masculino, prueba en la que ambos finalistas terminaron con 34 platos acertados. Esta igualdad obligó a realizar una ronda adicional para definir al ganador del torneo continental, que se desarrolla en el Polígono de Tiro Las Palmas.

Durante el desempate, el peruano consiguió 16 aciertos, mientras que Elliott registró 15. Esta diferencia le permitió a Pacheco quedarse con el primer lugar del podio y obtener el cupo para los Juegos Olímpicos.

El tirador peruano forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Su triunfo se produjo este miércoles 25, en una jornada que incluyó distintas pruebas del Campeonato de Tiro de las Américas.

El certamen se disputa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, y reúne a representantes de distintos países del continente. La competencia incluye las disciplinas de rifle, pistola y escopeta, y forma parte del calendario clasificatorio rumbo a próximos eventos deportivos internacionales.

Con este resultado, Pacheco aseguró una plaza para Perú en Los Ángeles 2028. El Campeonato de Tiro de las Américas entrega 12 cupos olímpicos, distribuidos entre las pruebas individuales que integran el programa de esta disciplina en los próximos Juegos.

🥇 ¡Nicolás Pacheco conquista el oro y clasifica a Los Ángeles 2028! Nuestro representante nacional se consagró campeón en la modalidad de skeet masculino del XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, y aseguró su presencia en los próximos Juegos Olímpicos. 🇵🇪 https://t.co/5hhEk5NZUl Lee también Anthony Gordon brilla con un doblete en la goleada del Barcelona sobre Sabah por la Champions League November 25, 2026

Nicolás Pacheco suma otro logro internacional

La medalla se suma a los resultados internacionales que el deportista ha conseguido durante su trayectoria. En septiembre de este año, Pacheco ganó el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde alcanzó su cuarto título consecutivo en skeet masculino.

El tirador peruano había ganado esa prueba en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Con la victoria en Santa Fe 2026, completó cuatro campeonatos suramericanos consecutivos, una marca que antecede a su reciente triunfo en el torneo continental celebrado en Lima.

🥈🇵🇪 ¡𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗯𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗿𝗼! Nicolás Pacheco y Daniella Borda conquistaron la medalla de plata en la modalidad de equipo mixto Skeet del Mundial de Tiro ISSF Doha 2026. 🎯 https://t.co/9ToPKZhJ1Y — ipdperu (@ipdperu) November 7, 2026

El Campeonato de Tiro de las Américas continuará hasta el 1 de diciembre en la Base Aérea Las Palmas. Además de las plazas olímpicas, el torneo otorga 208 cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que convoca a deportistas de diferentes países americanos.

El oro de Nicolás Pacheco en Lima representa la obtención de una plaza peruana para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Tras imponerse a Christian Elliott por 16-15 en el desempate, el especialista en skeet sumó otro resultado internacional a su carrera deportiva.