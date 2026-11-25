25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó los informes de calificación que declaran procedentes las denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra y cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El debate y posterior votación se llevaron a cabo en su sesión de hoy, miércoles 25 de noviembre, bajo la conducción de su titular, diputado Daniel Varas Seguin (Juntos por el Perú).

Dina Boluarte investigada en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social

Tal como se tenía agendado, el grupo de trabajo parlamentario abordó la Denuncia Constitucional N.° 019-2026-2031 (ex 591) que fuera interpuesta por la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela en contra de la exmandataria, pero bajo su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

De acuerdo con el texto acusatorio, Boluare Zegarra habría infrigido el artículo 384 del Código Penal (delito de colusión simple y agravada) por la presunta contratación irregular de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, como proveedor de los programas sociales Qali Warma y PAIS, por un monto superior a los 41 000 soles.

Según lo sustentado desde el Ministerio Público, Torres Merino no habría ejercido todas las prestaciones, aunque se le pagó como si las hubiera realizado. Tras la deliberación, el informe de calificación fue aprobado por unanimidad, con 19 votos a favor.

Denuncia de Tomás Gálvez a exjueces de la JNJ

Del mismo modo, fue abordada la Denuncia Constitucional N.° 041-2026-2031 (ex 508), presentada por el actual fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, contra los cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia: Antonio de la Haza Barrantes, Guillermo Santiago Thrnberry Villarán, Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavaka Valladares, y Marco Tulio Falconi Picardo.

Cabe precisar que, la acusación formulada por Gálvez Villegas es un condición de ciudadano, sustentándose en la presunta interferencia de los exjueces en un proceso pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional y en la reapertura de un procedimiento administrativo disciplinario que habría concluido.

Bajo esta consideración, a los exintegrantes de la JNJ se les atribuye la presunta infracción del artículo 139, incisos 2 y 13, de la Constitución Política del Perú, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de procesos en trámite, tipificados en los artículos 376 y 410 del Código Penal, respectivamente.

Finalmente, tras declararse procedentes ambas denuncias constitucionales, la Comisión notificará a los denunciados para que presenten sus respectivos descargos, los cuales pasarán la Comisión Permanente para que se defina su procedencia definitiva y de ser así, deberá ser ratificada en el Pleno del Congreso.