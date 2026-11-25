25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella encaró a los detenidos por la toma de rehenes en un supermercado de Cartagena y les advirtió que podrían recibir hasta 50 años de prisión. El mandatario difundió el video tras el operativo que liberó a las personas retenidas.

De la Espriella confrontó a los detenidos por secuestro

Las imágenes fueron compartidas por De la Espriella en su cuenta de X, luego de que la Policía y las Fuerzas Militares recuperaran el control del supermercado Éxito, ubicado en el sector La Castellana.

El jefe de Estado se dirigió uno a uno de los presuntos secuestradores y le preguntó cuántos años de cárcel podrían recibir por los hechos registrados en Cartagena. Ante ello, el mandatario advirtió de manera tajante.

"¿Sabe cuánto les va a caer, verdad?, 40 o 50 añitos, por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir así y que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?", expresó.

Asimismo, De la Espriella hizo comentarios sobre el aspecto de los hombres y mencionó el corte de cabello que podrían llevar en prisión. Se puede ver al presidente frente a los capturados, mientras les dirige sus palabras tras finalizar la intervención.

Este fue el momento del careo del presidente Abelardo De La Espriella a los dos secuestradores capturados en Cartagena por la toma de rehenes. #VocesySonidos pic.twitter.com/EEcJ3PZToY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

El mandatario agradeció a las autoridades por el operativo denominado "Operación Éxito". Indicó que participaron comandos del COPES, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar durante el rescate.

Así ocurrió el secuestro en el supermercado de Cartagena

La toma se dio la mañana del martes 24 de noviembre, cuando hombres armados ingresaron al supermercado. Este hecho habría comenzado tras un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores que debía recoger dinero allí.

Los sujetos permanecieron dentro del local con trabajadores y clientes, mientras las autoridades desplegaron un operativo y negociaciones para conseguir su liberación. La emergencia se extendió por más de 16 horas y mantuvo acordonada la zona hasta el ingreso de los equipos especiales.

Durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, unidades de la Policía y las Fuerzas Militares ingresaron al supermercado y lograron liberar a todas las personas retenidas. El balance difundido por De la Espriella reportó un presunto secuestrador abatido y otros capturados durante la intervención.

El mandatario calificó el procedimiento como una operación impecable y sostuvo que los rehenes fueron rescatados sanos y salvos. Tras recuperar el control del establecimiento, las autoridades continuaron con las diligencias y los detenidos quedaron a disposición de las instancias judiciales para las investigaciones.

El video de Abelardo de la Espriella encarando a los presuntos secuestradores se difundió después del rescate en Cartagena. La toma de rehenes en el supermercado Éxito terminó con la liberación de las víctimas.