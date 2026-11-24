24/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, adelantó este martes 24 de noviembre en Exitosa que, como parte de la firma de la adenda del contrato de Cálidda, las primeras 2 000 conexiones domiciliarias comenzarían a realizarse desde el próximo año.

Como recuerda, el lunes 23 de noviembre fue firmado el dispositivo en la sede del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y según lo señalado por el titular del sector, Guillermo Shinno, el hidrocarburo llegará a 300 000 hogares de 15 ciudades ubicadas en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali.

Gasoducto construido en Pucallpa generará una masificación mucho más rápida

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", la autoridad regional de Ucayali destacó que el gasoducto ubicado en la ciudad de Pucallpa permitirá una mayor masificación del hidrocarburo. Asimismo, recordó que la tubería entró en operación con la explotación del gas del Lote 31 en Curimaná.

En ese sentido, mencionó que se va a instalar un citygate, a fin de que permita bajar de alta a baja presión el gas, logrando así que pueda instalarse en 2 000 hogares en los próximos meses con la construcción de las redes de transporte. Agregó que, el objetivo es conectar el servicio en favor de 20 000 familias, proyecto que el gobernador considera viable.

Del mismo modo, Gambini Rupay mencionó que a la fecha el costo del gas vale por encima de los 75 soles, perjuicio que será aliviado en gran parte, puesto que, el gas natural costará aproximadamente entre 25 a 30 soles, lo que permitirá el desarrollo de diferentes rubros.

"Con gas hacemos una gama de actividades aquí en la Amazonía peruana, sino que no lo desarrollamos porque efectivamente cuesta caro. Ahora que ya vamos a tener el gas a costo barato y con las conexiones a los domicilios, eso nos va a facilitar enormemente comenzar a desarrollar básicamente pequeñas industrias", destacó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Manuel Gambini, gobernador de Ucayali, destacó que tras una larga espera los hogares de su región se verán beneficiadas con gas natural luego de que el Ministerio de Energía y Minas firme la resolución que habilita adenda con Cálidda. Según señaló la región ya cuenta con un gasoducto construido en Pucallpa y adelantó que las primeras 2 mil conexiones domiciliarias comenzarían a realizarse desde el próximo año. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

Gobierno destinará US$ 550 millones para hacer realidad el proyecto en siete regiones

Con referente al proyecto instalación de gas natural, desde el Minsterio de Energía y Minas puntualizan que el Gobierno destinará una inversión de US$ 550 millones, en favor de 300 000 hogares, beneficiando así, a más de un millón de peruanos del centro y sur del país.

El titular del MINEM afirmó que, con la firma de la adenda se ha dado el primer paso para viabilizar el proyecto de masificación del gas natural, poniendo fin a más de 24 años de espera para acceder a este recurso energético, más económico que el balón de gas.

En ese sentido, los gobernadores regionales y autoridades del centro y sur reafirmaron su apoyo total al proyecto en favor del Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, donde señalaron que que ya tiene la viabilidad técnica y legal, quedando expedita para su implementación.

De esta manera, el Ejecutivo trabaja en alianza con la empresa privada en beneficio de la regiones del país para que acceden a los servicios de primera necesidad, como, por ejemplo, el gas natural.