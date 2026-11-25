25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó para el martes 1 de diciembre al ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, a fin de que informe, entre otros tema, la disponibilidad de las camas UCI frente al dengue.

Cabe precisar que, la citación fue aprobada en la sesión que tuvo el grupo de trabajo parlamentario, este miércoles 25 de noviembre, bajo la conducción de su titular, diputado Miguel Felix Huamán Cornejo (Partido del Buen Gobierno).

Citado a comparecer al Congreso

Tras la reunión parlamentaria llevada cabo en la Sala Fabiola Salazar Leguía, la Comisión fijó tres temas que deberá responder el titular del Ministerio de Salud (Minsa), desde las 10:00 a. m. del martes 1 de diciembre, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Como primer punto, Dyer Fernández explicará las medidas adoptadas frente a los lotes observados de suero fisiológico, adquirido mediante el procedimiento de selección no competitivo, por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en septiembre de 2025, por más de S/31 millones.

Sobre este tema, en la décima sesión de la Comisión de Salud de hoy, miércoles 25 de noviembre, el grupo de trabajo escuchó los descargos del exministro de Salud, César Vásquez Sánchez; así como del exviceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre; el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez Moreno; y a la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt Pinedo.

Asimismo, Luis Dyer deberá comparecer por la actual situación del dengue. En ese sentido, deberá precisar el número real de fallecidos a la fecha y los resultados de las acciones de prevención, vacunación y atención en las regiones más afectadas.

Además, informará a la representación nacional sobre la actual disponibilidad de las camas UCI por región frente a la propagación de la enfermedad y las medidas para garantizar la atención y el traslado oportuno de pacientes.

Citación

Camas UCI están más del 80 % ocupadas a nivel nacional

En la previa a ser formalmente citado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el propio Luis Dyer reveló esta mañana, que a la fecha el 86 % de las camas UCI a nivel nacional se encuentran ocupadas, advirtiendo, además, que las regiones de Áncash y Lambayeque ya no cuentan con disponibilidad de estos espacios, por lo que está coordinando el traslado de pacientes hacia Lima.

Según lo reportado, el país cuenta con 1 183 camas UCI, de las cuales 1 003 se encuentran ocupadas y 159 están disponibles. Ante este escenario, el Ministerio de Salud declaró en emergencia la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, para lo cual, viene trabajando en conjunto con EsSalud y las Fuerzas Armadas para ampliar la capacidad de atención.

No obstante, Dyer explicó que, si bien el nivel de ocupación es elevado, actualmente solo 21 camas UCI, equivalentes al 1,7 %, están ocupadas por pacientes con dengue. Sin embargo, advirtió que algunas regiones ya superaron niveles críticos de ocupación, alcanzando entre el 95 % y el 98 %.

Desde del Minsa aseguran que van a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida de los peruanos afectados por el dengue y los efectos del fenómeno El Niño.