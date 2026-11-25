25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles tras la explosión de un camión cisterna con balones de gas en la carretera de circunvalación de Warraq, al norte de El Cairo, Egipto. El vehículo sufrió un accidente que desató un incendio propagado por la vía, alcanzando a numerosos automóviles.

El balance preliminar fue difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto. Ante ello, el organismo detalló que 39 ambulancias participaron en el rescate y traslado de los lesionados hacia distintos hospitales de la zona, entre ellos los centros Zayed, Al Wara e Imbaba, ubicados al oeste de la capital egipcia.

#LoÚltimo | Al menos 21 muertos y 15 heridos a causa de un incendio provocado por la explosión de un camión cisterna de petróleo en Giza, #Egipto. pic.twitter.com/8lGsllJqSd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Falla mecánica en túnel genera tragedia

El siniestro se originó cuando la unidad sufrió una avería en el sistema de dirección mientras circulaba por el túnel 10 del distrito de Warraq, cerca de la vía que conecta El Cairo con Guiza. A raíz de esta falla, el conductor perdió el control del volante.

Cabe mencionar que, según una fuente de seguridad consultada por la agencia EFE, el camión se desvió e impactó contra la barrera de hormigón de la vía. El choque provocó la explosión del vehículo y una llamarada que se extendió por la carretera, alcanzando a otros automóviles.

En esa línea, el diario egipcio Al Ahram recogió una versión similar atribuida a las primeras pesquisas. No obstante, las autoridades continúan evaluando las consecuencias del suceso, prosiguen con el seguimiento de los afectados y todavía no informan oficialmente sus causas.

Una falla mecánica en la dirección provocó que el conductor perdiera el control.

Cortesía EFE

Despliegue de 39 ambulancias y bomberos

Por su parte, el ministro de Salud egipcio, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró cerca del túnel 10 y afirmó que su gobierno coordina con las autoridades competentes para garantizar la asistencia a los heridos.

Al operativo de emergencia se sumaron, además de las 39 ambulancias, efectivos de Protección Civil y de los cuerpos de Bomberos. Estos equipos trabajaron en la zona del túnel para contener las llamas y asistir a los afectados trasladados a hospitales capitalinos.

Como se sabe, los accidentes de tráfico son recurrentes en Egipto por el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento vehicular, el incumplimiento de normas de seguridad y el transporte de más pasajeros de los permitidos. Así, el suceso en la gobernación de Guiza se suma a otros siniestros con víctimas múltiples.