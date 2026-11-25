25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La emergencia de seguridad registrada por el asalto y la toma de rehenes en el almacén Éxito en Cartagena dejó un drama familiar marcado por la incertidumbre y la falta de información oficial.

Una mujer, de nombre Indira Lambis, relató que su esposo, Jaiver Humberto Muñetón Zapata, entró al establecimiento la mañana del martes 24 de noviembre para comprar buñuelos, según los últimos mensajes entre ambos a las 8:12 de la mañana, y no volvió a comunicarse tras desatarse el intento de robo al vehículo transportador de valores y la retención de personas.

Desagradable sorpresa tras el operativo

Cuando las víctimas comenzaron a ser liberadas y a reencontrarse con sus allegados, Muñetón no apareció, por lo que Lambis inició un recorrido por distintas dependencias, entre ellas el comando de Policía de Manga, Canapote y Medicina Legal, sin recibir una confirmación formal ni una ruta clara sobre su paradero.

Según denunció, las autoridades le entregaron versiones contradictorias y no le informaron de manera oficial que el hombre abatido durante el operativo de rescate en la madrugada del miércoles 25 de noviembre correspondía a su esposo.

🚨ATENCIÓN, ¿ya vieron esto? Indira Lambis niega que su esposo fuera el cabecilla de la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena. Dice que él le avisó que iba al almacén a comprar buñuelos. ¿Qué pruebas tiene la Policía para señalarlo como uno de los secuestradores? ¿Se les cayó... pic.twitter.com/xULZ1pFLWn — David Rozo (@DonIzquierdo_) November 25, 2026

Rechazo a señalamientos y espera de la necropsia

Lambis rechazó las versiones que vinculan a su esposo con la banda que protagonizó el atraco y la toma de rehenes, asegurando que no ha visto fotografías que le permitan reconocerlo y que tampoco había identificado a Muñetón en imágenes difundidas tras la intervención.

Describió al hombre, con quien llevaba 11 años de matrimonio y tiene un hijo, como una persona tranquila, sin vínculos con actividades delictivas, que trabajaba como ingeniero industrial, realizaba labores de impermeabilización y conducía en la plataforma InDrive.

Mientras tanto, allegados de la familia acudieron a Medicina Legal y confirmaron que lograron reconocer el cuerpo, aunque señalaron que aún esperan los trámites ante la Fiscalía para la entrega del cadáver y los informes de la necropsia.

🔴🔵 Tras 16 horas de tensión, la Fuerza Pública rescató a los 30 rehenes secuestrados en un supermercado de Cartagena. El presidente confirmó que uno de los delincuentes fue abatido.



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El amigo cercano de la familia Oscar Torres indicó que los parientes han debido enterarse de los avances por sus propias indagaciones en distintas entidades y que aguardan los reportes oficiales para esclarecer qué ocurrió exactamente durante el operativo que dejó cuatro capturados y un abatido.

El caso de Jaiver Humberto Muñetón Zapata expone la angustia de la familia tras la liberación de rehenes en Cartagena, atravesada por la demora en la notificación oficial y las dudas sobre las circunstancias de su muerte. A la espera de los resultados de la necropsia y los pronunciamientos formales de las autoridades, los allegados insisten en obtener respuestas claras.