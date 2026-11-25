25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un turista de nacionalidad alemana fue sorprendido por fuertes vientos mientras cruzaba el puente colgante Guardas en el parque nacional Torres del Paine, en el sur de Chile. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa al senderista sujetándose de los cables laterales para evitar caer.

De acuerdo con medios internacionales, el excursionista fue identificado como Henry Thomas, quien realizaba una travesía de siete días por el circuito O en la Patagonia chilena. Mientras su compañera de ruta logró cruzar segundos antes, el visitante quedó atrapado en medio de la estructura con una mochila de aproximadamente 18 kilogramos.

A tourist experienced a nightmare scenario while trekking Chile's Torres del Paine National Park, as strong winds caused the suspension footbridge he was on to lurch violently. pic.twitter.com/GLSL7zUk3S — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Peligroso puente de 52 metros sobre barranco

El video fue grabado por su compañero de ruta, Martín Esteban González López, quien registró a Thomas con las piernas separadas para mantener el equilibrio y aferrado con ambas manos a los cables laterales. El senderista resistió el balanceo constante de la pasarela de madera hasta que se calmaron la fuerzas de las ráfagas.

Cabe mencionar que el puente Guardas mide 52 metros de largo y atraviesa un barranco de aproximadamente 45 metros de profundidad. Según los registros oficiales de la administración del parque, esta estructura forma parte de una zona de senderismo que cuenta con puentes que superan los 20 metros de altura.

No obstante las oscilaciones provocadas por el viento sobre la estrecha pasarela, algunas teorías indican que el peso de su equipaje lo ayudó a conservar la estabilidad. Finalmente, el turista esperó a que bajara la intensidad climática para completar el trayecto con mayor seguridad y sin sufrir lesiones.

Clima cambiante en la Patagonia

Como se sabe, Torres del Paine es uno de los destinos de senderismo más concurridos de Sudamérica. Sin embargo, su ubicación geográfica lo expone a cambios bruscos de las condiciones meteorológicas y a ráfagas intensas que pueden presentarse durante todo el año.

Ante ello, estos fenómenos representan un riesgo constante para quienes realizan caminatas de varios días por el lugar. El peligro se concentra principalmente en tramos expuestos, miradores y cruces elevados, donde el impacto del viento resulta más directo para los visitantes.

En esa línea, se recomienda a los excursionistas consultar los pronósticos meteorológicos locales antes de iniciar cualquier ruta. Asimismo, resulta necesario adaptar los recorridos a las condiciones del clima y extremar precauciones ante ráfagas repentinas en zonas montañosas.