25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal se quedó sin definición del título de la Liga1, además, de jugar la próxima Copa Libertadores y uno de sus referentes de esta temporada salió al frente. El defensa Miguel Araujo compartió un mensaje en el que hace un balance de lo bueno y malo del cuadro 'cervecero' este 2026.

¿Mensaje de despedida?

A través de sus redes sociales, el zaguero del cuadro 'bajopontino' quiso analizar la campaña, que dejó a los celestes en el quinto lugar de la tabla acumulada. Remarcó que esta lucha empezó desde inicios de año, enfrentando la fase previa en la Libertadores y la inestabilidad que se vivió durante el primer semestre del presente curso.

"Cada logro que obtuvimos este año grande o pequeño tiene sus etapas, peleamos desde el inicio de año Copa Libertadores, donde cada partido fue una final, no obstante nos tocó batallar mucho", publicó el central en su cuenta personal de Instagram.

Aprovechó para agradecer al resto del plantel, así como a todos los que componen al conjunto cervecero, por no tirar la toalla y pelear hasta el último partido. Asimismo, reconoció la presencia de la hinchada celeste, que colmó el estadio Alberto Gallardo en varias oportunidades, tal como en el partido ante Alianza Lima o Cienciano.

Quería felicitar a abrazar todos mis compañeros, staff, cada trabajador del Rímac, por su esfuerzo y su granito de arena, a los hinchas, por cerrar esta fase final como lo hicieron, llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias Sporting Cristal", sentenció Miguel Araujo.

La campaña de Miguel Araujo

En su segundo año defendiendo la camiseta rimense, el zaguero de 32 años disputó 39 partidos entre Liga1, Copa Libertadores, Sudamericana, y Copa de la Liga. Aportó con tres goles y no registró asistencias, perdiéndose 15 encuentros en los que no fue convocado o estuvo ausente por lesión.

Cabe resaltar que su contrato culminó al finalizar el Torneo Clausura y de momento no se ha hecho público una negociación para extender su estadía en La Florida. El zaguero firmó en julio del año pasado, en lo que fue su regreso al Perú tras cinco años jugando en el Emmen de Países Bajos y Portland Timbers de Estados Unidos.

Miguel Araujo ha encendido las alarmas de despedida, tras compartir un mensaje en el que agradece el esfuerzo del equipo y el apoyo de la hinchada de Sporting Cristal. Esto ocurre en medio de especulaciones de una posible partida.