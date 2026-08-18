Tacna: fuertes vientos en la región provocan caída de paneles y cortes de electricidad

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La provincia de Tacna soportó la noche del lunes 17 de agosto una jornada marcada por intensas ráfagas de viento, que ocasionaron diversos inconvenientes en varios sectores de la ciudad.

El fenómeno meteorológico afectó principalmente a los distritos de Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza, donde se reportaron daños y cortes del servicio eléctrico.

Consecuencias de las ráfagas de viento

La fuerza de los vientos provocó que paneles publicitarios fueran derribados y terminaran en las calles, mientras que algunos cables del tendido eléctrico se desprendieron.

Como consecuencia, varias cuadras quedaron temporalmente sin iluminación, generando preocupación entre los vecinos y dificultades para el tránsito durante la noche.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la región de Tacna, fuertes vientos registrados en el interior de la región provocaron la caída de árboles y calaminas, además del corte del suministro eléctrico.



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Las ráfagas también golpearon con intensidad las ventanas de algunas viviendas y establecimientos, situación que causó alarma entre los ciudadanos.

En medio de las condiciones adversas, se registró además una llovizna breve, pero de considerable intensidad, que acompañó el episodio de fuertes vientos.

Medidas de las autoridades regionales

Ante el panorama, el Gobierno Regional de Tacna recomendó a la población permanecer dentro de sus viviendas para reducir el riesgo de accidentes ocasionados por la caída de objetos o estructuras.

Asimismo, pidió a los conductores circular con especial precaución debido a la falta de iluminación en diferentes calles y a la presencia de elementos que habían quedado sobre la vía.

¿Son avisos de la llega de El Niño?

En diversas regiones del país, incluida Lima, comenzaron a registrarse cambios en las condiciones climáticas asociados a la eventual llegada del fenómeno El Niño, cuya presencia está prevista para los meses de octubre y noviembre.

Entre las principales manifestaciones se encuentran el incremento del caudal de los ríos, intensas lluvias y fuertes vientos, así como variaciones en la presión atmosférica.

Asimismo, algunas especies marinas propias de aguas frías podrían migrar hacia otras zonas o reducir su presencia debido al aumento de la temperatura del mar.

Fenómenos El Niño podría prolognarse hasta abril del 2027 en Tacna

El evento volvió a evidenciar las dificultades que pueden generarse en la ciudad ante condiciones climáticas adversas. La caída de estructuras publicitarias, el desprendimiento de cables y la interrupción del suministro eléctrico alteraron temporalmente las actividades de los ciudadanos.

Las autoridades exhortaron a mantener las medidas de prevención mientras persistan los fuertes vientos, especialmente en zonas donde puedan existir paneles, objetos sueltos o instalaciones susceptibles de ser afectadas por las ráfagas.