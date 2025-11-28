Tragedia en Huancayo: Joven ayudante perdió la vida tras quedar atrapado por planchas de vidrio

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el distrito de Chilca, en la región Huancayo, una tragedia ha conmocionado a la población luego de que un joven ayudante de una vidriería pierda la vida mientras se encontraba realizando la descarga de planchas de vidrio que terminaron aplastándolo.

Fatídico accidente en Huancayo

De acuerdo a un equipo de Exitosa se logro conocer que el fatal suceso se registró la mañana de este viernes 28 de noviembre y que la víctima habría sido aplastado por 60 planchas de vidrio y la estructura de madera completa en donde se encontraban terminando por doblarlo en dos.

Esta tragedia se registró en el Jirón Angaraes y Moquegua, en Huancayo y pone en evidencia, una vez más, la falta de seguridad en ciertos trabajos. Los demás obreros que participaban en la tarea de descarga hicieron esfuerzos intensos por retirar los escombros y rescatar al trabajador, quien durante el intento de auxilio gritaba de dolor.

A ellos se les sumó vecinos, Serenazgo, Policía Nacional, personal de emergencia y paramédicos quienes de manera inmediata se apersonaron hasta la zona de los hechos y trabajaron para rescatar al trabajador y brindar atención médica de inmediato.

Vale indicar que, los esfuerzos por salvarlo fueron infructuosos pese a la presencia de una retroexcavadora para remover todos los vidrios y de alguna forma rescatarlo con vida, sin embargo, tras la ardua labor que duró un poco más de 40 minutos, este terminó por fallecer enlutando así a su familia.

Ya se dio inicio a las diligencias correspondientes

El occiso fue identificado como John Guerra Cóndor de 25 años. Por su parte, las autoridades competentes, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, ya iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente por lo que las causas del hecho continúan en investigación.

Una escena desgarradora se vivió cuando familiares del joven trabajador rompieron en llanto al ver al joven tendido sin vida. Además, responsabilizaron al propietario del almacén por presunta negligencia y falta de medidas de seguridad. El empresario Juan Carlos Góngora fue detenido preventivamente para las investigaciones correspondientes.

