Trujillo: Extorsionadores exigen 50 mil soles y lanzan tercer ataque con explosivos contra familia

Una nueva detonación de explosivos en el Jr. Atlántida, en La Esperanza, Trujillo, dejó daños materiales y mucho miedo entre los vecinos. La familia afectada asegura que los extorsionadores llevan semanas pidiendo 50 mil soles y que este tercer atentado es parte de esas amenazas.

Extorsionadores lanzan explosivos contra familia

Desde la provincia de Trujillo, otra vez se vive un momento de terror. La madrugada de este jueves 27 de noviembre, una fuerte detonación hizo temblar el Jr. Atlántida, en la cuadra 7 del distrito de La Esperanza.

No era un accidente ni un estallido aislado: era el tercer atentado con explosivos contra la misma vivienda, una casa de cuatro pisos donde se alquilan departamentos.

Según contó la familia afectada, todo apunta a los mismos extorsionadores que desde hace semanas exigen el pago de 50 mil soles para "dejarlos trabajar tranquilos". Este nuevo ataque habría sido una forma de presionar y dejar claro que las amenazas van en serio.

La explosión destruyó la puerta de madera del primer piso y lanzó restos y astillas hasta la mitad de la pista.

Los vecinos salieron asustados, algunos sin saber qué había pasado. Varios departamentos terminaron con vidrios rotos y daños internos, aunque, por suerte, no se reportaron heridos.

Aun así, el susto fue tan grande que una vecina se descompensó y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital más cercano.

Afectados no pagarán y piden apoyo policial

La familia que vive en la casa asegura que no piensa pagar "ni un sol", pese a las amenazas constantes.

Dicen que ya han puesto las denuncias y que solo esperan que la Policía Nacional del Perú actúe de una vez, porque la situación se está volviendo insostenible.

Los vecinos, por su parte, viven entre la preocupación y la indignación. No entienden cómo, después de tres explosiones en el mismo punto, no se ha logrado frenar los ataques. Muchos hablan del miedo que sienten cada noche, otros han pensado seriamente en mudarse.

Lo que sí está claro es que el atentado no fue improvisado. Cámaras de seguridad de la zona captaron a un sujeto caminando por la calle pocos minutos antes de la detonación. Sin embargo, hasta el momento no ha sido identificado ni detenido.

Este tercer atentado con explosivos vuelve a mostrar el avance de la violencia y las mafias de extorsión. El ataque en La Esperanza, la exigencia de 50 mil soles y la nueva detonación en el Jr. Atlántida reflejan el miedo que hoy viven muchas familias en Trujillo.