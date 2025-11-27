Junín: Bus interprovincial se despista tras choque con una camioneta y deja al menos 30 heridos

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de la empresa Expreso Nacional, que se trasladaba desde Huancayo a las once de la noche del último miércoles y tenía como destino final Lima, cayó a una pendiente de aproximadamente 10 metros y terminó recostado muy cerca del río Mantaro dejando el saldo de al menos 30 personas heridas en Jauja.

Choque y despiste provocan heridos

La madrugada de este jueves 27 de noviembre, el vehículo perteneciente a la empresa Expreso Nacional que, trasladaba a 43 pasajeros, protagonizó un violento choque con una camioneta en la carretera Central, a la altura del distrito de Parco, en la provincia de Jauja, en la región Junín.

Producto del impacto el bus terminó por precipitarse en el río Mantaro. Este siniestro se registró alrededor de la 1 de la mañana y provocó que el omnibús se despistara y cayera hacia el cauce.

Tras ello, se apersonaron hasta el lugar la Compañía de Bomberos de Jauja y agentes de Carreteras de Acolla, quiene de manera inmediata se movilizaron a fin de rescatar a los ocupantes, los cuales en su mayoría permanecían atrapados dentro del vehículo afectado.

Si bien algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, no obstante, la mayor parte tuvieron que ser auxiliados debido a las condiciones en que quedó la unidad móvil.

Un total de 25 heridos fueron evacuados al hospital Domingo Olavegoya de Jauja, mientras que otros cinco pasajeros fueron trasladados a distintos centros de salud de Huancayo.

Lo que evidencian las primeras investigaciones

Cabe señalar que, Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) también se apersonaron hasta el lugar del acontecimiento. Los efectivos policiales iniciaron las investigaciones con el principal objetivo de determinar las responsabilidades del accidente.

Pese a que los daños materiales fueron severos, no se llegaron a registrar víctimas mortales. Y las primeras hipótesis indican que el choque frontal habría desencadenado el despiste, aunque también se están evaluando las condiciones de la vía y del tránsito en ese momento.

Ademas, de acuerdo a información de TV Perú, el conductor del omnibús fue intervenido por la Policía y también al chofer del automóvil. Este conocimiento pudo haber terminado en tragedia, pero esta vez no hubo muertos que lamentar.

Como vemos, un bus interprovincial de la empresa Expreso Nacional, que trasladaba 43 pasajeros, colisionó con una camioneta y posteriormente terminó por despistarse y caer cerca al cauce del río Mantaro. La Policía Nacional ya se encuentra investigando el accidente.