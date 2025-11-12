Tragedia en Arequipa: Morgue colapsa con más de 30 fallecidos por fatal accidente de bus en Camaná

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de que un bus interprovincial de la empresa Llamosas cayera por un barranco en Ocoña, provincia de Camaná, se confirmó la muerte de 37 personas que, hasta el cierre de estas líneas, no han sido identificas. De acuerdo al gerente regional de Salud de Arequipa, el Dr. Walther Oporto, la Morgue de Camaná se encuentra colapsada por la cantidad de víctimas mortales trasladadas al recinto.

Oporto informó que del total de fallecidos, 36 murieron en el lugar y 1 de ellos dejó de dar señales de vida en el Centro de Salud de Ocoña . Además, la mayoría de los 25 sobrevivientes del fatal suceso serán operados en la ciudad de Arequipa por la gravedad de las heridas que registran. Asimismo, se señaló que se esperará a que las diligencias a cargo del Ministerio de Salud para dar con la relación e identificación de los fallecidos.

El momento de la tragedia

El accidente se registró al promediar la medianoche, a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur. El vehículo —de placa BCG-962—, de dos pisos, partía desde Chala (Caravelí) con destino a la ciudad de Arequipa; sin embargo, este terminó cayendo a un abismo de más de 200 metros a orillas del río Ocoña, luego de que impactara contra una camioneta —de placa VCN-735— en una curva pronunciada de la carretera.

Al lugar llegaron unidades de la Compañía de Bomberos de Camaná y Mollendo, efectivos policiales y personal del Ministerio Público. Los primeros trabajos de rescate se complicaron debido a la accidentada geografía y características del lugar, lo que dificultó la labor del equipo de rescate. Algunos heridos fueron rápidamente atendidos en el Hospital de Camaná, mientras que otros fueron llevados a Arequipa por la gravedad de sus heridas.

Bus cayó al barranco tras choque con camioneta.

Una tragedia que se repite

Según informó Walter Oporto, la ruta es conocida por su alta peligrosidad a la hora de manejar por sus pronunciadas curvas. En el 2024 hechos similares ocurrieron en el lugar producto del estrecho espacio de la carretera, la falta de elementos viales de seguridad y la propia imprudencia de los conductores.

Además, hace poco se pudo confirmar que el conductor de la camioneta involucrada en el accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia (0.11g de alcohol por litro de sangre) y enfrentará un pedido de prisión preventiva.

Mientras se esperan las diligencias por partes de las autoridades competentes, algunos heridos siguen siendo evaluados por el personal médico, mientras que la Morgue del distrito, de muy pequeña capacitad, se ha visto superada por un suceso que, año tras año, se repite en el lugar y no haya solución real.