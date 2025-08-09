Wendy Guevara: La inesperada reacción del amigo que protagoniza el video junto a ella

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Wendy Guevara vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por sus ocurrencias ni por sus momentos virales, sino por la filtración de un video íntimo junto a un amigo cercano. Lejos de generar enojo o incomodidad, la reacción de quien aparece con ella sorprendió, ya que, con calma y respaldo, dejó claro que su amistad sigue firme pese a la tormenta mediática.

La reacción del amigo de Wendy Guevara

En una entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara contó cómo comenzó todo: el robo de su celular no solo significó perder un aparato, sino que expuso su vida privada a manos de delincuentes que tenían intenciones claras de extorsión. Entre los archivos, encontraron un video íntimo que pronto circuló sin su permiso.

Preocupada por el impacto que esta situación podría tener en la persona que aparecía junto a ella, Wendy Guevara decidió llamarlo. No quería que se enterara por terceros ni que el rumor creciera antes de que pudieran hablar. En sus palabras, temía que él sintiera vergüenza, enojo o que se generara un problema personal por el material filtrado.

La respuesta del joven fue todo lo contrario a lo que cualquiera esperaría en medio de un escándalo. Con serenidad y una madurez que sorprendió incluso a Wendy Guevara, le dijo: "No te preocupes, bebé. No te preocupes. Tú sal adelante, tú trabaja y tú tranquila. Ya ni modo, Wendy, las cosas están hechas, nos grabábamos".

Wendy Guevara tomará acciones legales

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara explicó que el caso implica la suplantación de su identidad, algo que consideró un delito serio. La influencer dejó claro que está decidida a que este tipo de hechos no queden sin castigo.

"Que se hagan pasar por ti, vayan y firmen documentos o algo así como si fueras tú, eso es un delito muy grave y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya basta. Gracias a Dios me di cuenta, entonces vamos a ver eso", expresó en la transmisión en vivo.

La reacción del amigo de Wendy Guevara que protagoniza el video junto a ella deja en evidencia que, incluso en medio de una filtración de contenido íntimo y suplantación de identidad, es posible encontrar gestos de apoyo y calma que ayudan a sobrellevar la tormenta mediática. La influencer fue clara en que tomará acciones legales para que esto no quede impune.