Tragedia en Ucayali: Derrumbe de rocas en catarata 'Velo de la Novia' deja dos fallecidos y varios heridos

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras un deslizamiento de rocas ocurrido en el centro turístico, Velo de la Novia, fallecieron dos personas y otros resultaron heridos. Entre las víctimas se encuentran un adulto mayor, identificado como Carlos César García Casanova, y una menor de ocho años.

Causas del suceso

Según el comunicado oficial del Gobierno Regional de Ucayali, ocurrió en la catarata Velo de la Novia, un deslizamiento de rocas al mediodía. Dicho desprendimiento afectó a visitantes que se encontraban en el área de las pozas inferiores.

De acuerdo con lo señalado, las rocas cayeron cuando los visitantes se encontraban bañando en aquel atractivo turístico. El golpe ocasionó el deceso inmediato de dos personas, dejando lesiones de distinta intensidad a otros turistas.

"El Gobierno Regional de Ucayali informa a la ciudadanía que, al mediodía de hoy, se produjo un deslizamiento de rocas en la catarata Velo de la Novia, ubicada en la provincia de Padre Abad. Lamentablemente, el hecho ha dejado como saldo dos personas fallecidas - una menor de edad y un adulto mayor -, además de varios heridos.", señala el Gore Ucayali.

Traslado de heridos a centros de salud

Luego de lo ocurrido se procedió a hacer las respectivas diligencias médicas a los ocho heridos producto del deslizamiento de rocas. El Gobierno Regional de Ucayali dispuso la inmediata intervención de la Red Salud de la provincia de Padre Abad para poder socorrer a los afectados.

Asimismo, se realizó el respectivo traslado de los accidentados hacia la ciudad de Aguaytía, capital del distrito de Padre Abad para las evaluaciones médicas correspondientes. De ser necesario, hacer su referencia hacia algún hospital con en la ciudad de Pucallpa.

Entre los heridos se encuentran personas que habían llegado desde Lima y de distintas zonas del país. Las autoridades sanitarias recalcaron que la prioridad es estabilizar a los pacientes y descartar cualquier lesión grave que ponga en riesgo la vida de los afectados.

Cierre temporal

Además, por órdenes del gobierno regional se dispuso la evacuación de los visitantes así como el cierre temporal de Velo de la Novia. Las autoridades indican que esta medida busca garantizar el bienestar de los turistas y evitar futuros accidentes de la misma índole.

"Es importante precisar que, por disposición de la autoridad regional, se ha procedido a evacuar y cerrar temporalmente el acceso a la catarata, mientras se realizan las evaluaciones técnicas e investigaciones correspondientes.", se lee en el comunicado oficial.

El Gore Ucayali señala que los resultados de la inspección en la zona permitirán definir las acciones a seguir para la reapertura del lugar. Las familias de las víctimas serán contactadas para recibir el apoyo correspondiente.