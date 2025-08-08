Sujeto en presunto estado de ebriedad asesina con arma blanca a su hermana en Tacna

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Crimen, fratricidio y herencia Una tragedia estremeció el cercado de Tacna la noche del miércoles 6 de agosto. En la cuadra 8 de la calle Modesto Molina n.º 847, frente al colegio Coronel Bolognesi, César Augusto Canahuire Montes (52) fue detenido tras ser hallado con un cuchillo ensangrentado en la mano, al lado del cuerpo sin vida de su hermana Ana Beatriz Canahuire Montes (57).

Pelea fatal por herencia

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, el crimen se habría originado durante una reunión familiar. Ambos hermanos compartían bebidas alcohólicas junto a una tercera persona identificada como Eliana. La discusión habría estallado por un tema de herencia, ya que Ana Beatriz pidió a su hermano que se retire del domicilio que compartían, aparentemente propiedad de sus padres.

En conferencia apara prensa el jefe de la Región Policial de Tacna, Arturo Valverde Inga, detalló "Tuvieron una discusión por un problema, de acuerdo a las investigaciones, de herencias, lo que motivó que el varón coja un cuchillo y le causa seis puñaladas".

Escena de horror

Fue una vecina quien alertó del hecho al notar gritos y golpes. Al llegar los agentes, hallaron a César con cortes autoinfligidos en el brazo y el cuchillo aún en la mano. La víctima yacía sin vida sobre un charco de sangre. El equipo del Samu certificó el deceso, señalando múltiples lesiones con arma blanca. El fiscal Jonatan Narro Ortiz detalló que una de las puñaladas perforó el pulmón izquierdo de la víctima, lo que habría causado su muerte.

"Seis cortes de consideración en la cabeza, brazo, pero el que ha causado el deceso al final es una apuñalada que le da por el hombro izquierdo que llega a perforar hasta el pulmón,", confirmó Narro. El asesino fue estabilizado en el hospital Hipólito Unanue por sus lesiones antes de ser trasladado a la Central Operativa de Investigación Criminal.

Antecedentes de violencia

César Canahuire presenta antecedentes, en el año 2014 fue denunciado por violencia y uso de arma blanca. Testigos como Eliana y el hijo de la víctima, Jorge, presenciaron el acto. Jorge llegó al lugar tras una llamada de auxilio de su madre y encontró a su tío con el arma en la mano y a su madre ya sin vida.

El cuerpo de Ana Beatriz fue llevado a la morgue central. Mientras tanto, peritos de Criminalística y el Ministerio Público continúan con las diligencias del caso. El caso ha reabierto el debate sobre la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol como detonantes de tragedias. Crimen, fratricidio y herencia son las tres palabras que definen esta tragedia que enluta a una familia tacneña.