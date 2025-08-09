Gustavo Petro insiste en desconocer Santa Rosa de Loreto: "No ha sido adjudicada al Perú"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Reaviva polémica! El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a ratificar sus expresiones respecto a la soberanía del distrito de Santa Rosa de Loreto. En su cuenta de X, indicó que sus técnicos irán a este punto limítrofe para demostrar que "Santa Rosa no ha sido adjudicada al Perú".

Colombia no reconoce la soberanía de Perú

Como se recuerda, hace solo unos días, Gustavo Petro, generó controversia al revelar que el gobierno del Perú habría tomado una parte de su territorio de manera irregular "violando el tratado del Río de Janeiro", firmado en 1934.

"Otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin. El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", fue el mensaje que remeció el ámbito político e internacional.

Lejos de poner paños fríos a la situación, el jefe de Estado colombiano y toda su comitiva oficial asistió hasta Leticia, el 7 de agosto, donde volvió a afirmar que su Gobierno no reconoce ni la soberanía de Perú ni a las autoridades de nuestro país en la isla de Santa Rosa, la cual considera "no es una extensión de Chinería".

Gustavo Petro aumenta tensión en la frontera

Tras estas declaraciones vertidas, Petro volvió a aumentar la tensión en la mañana de hoy, sábado 9 de agosto, con un inesperado mensaje en sus redes sociales tras ver un informe realizado por un canal televisivo de su país en el que, según él, sería "el primero en ser objetivo del diferendo limítrofe con Perú y Colombia, en peligro el acceso directo al Amazonas por Leticia".

En ese marco, agregó que reunirá una comisión mixta donde sus técnicos y personal competente se encargarían de demostrar los límites entre ambas naciones.

"Se reunirá la comisión mixta y allí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú ", se lee en el post compartido en su cuenta de X.

Este es el primer informe objetivo del diferendo limítrofe con el Perú en Colombia, en peligro el acceso directo al Amazonas por Leticia.



Se reunirá la comisión mixta y allí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú pic.twitter.com/BlUAjDLuNW — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Protesta por incursión de aeronave no autorizada

Por su parte, la presidente Dina Boluarte respondió a las declaraciones de su homólogo colombiano, dejando claro que "nuestra isla de Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar".

Pero la tensión no quedó ahí, ya que ayer, el Gobierno peruano anunció que presentará una nota de protesta a Colombia tras la incursión de un avión militar colombiano que vulneró el espacio aéreo de nuestro país, precisamente en el distrito fronterizo de Santa Rosa.

"La Cancillería, siguiendo instrucciones de la señora presidenta de la República, presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional", indica parte del pronunciamiento del gobierno peruano.

Perú presentó nota de protesta a Colombia por incursión de aeronave.

