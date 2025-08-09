Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela tuvo que intervenir: "Para pedirle que no se vaya"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía una reunión más de producción en América Hoy terminó con un episodio que ha dado mucho que hablar. Fuentes señalan que Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y que, ante la incomodidad del momento, Gisela Valcárcel decidió intervenir para ponerle un alto a la situación y defender a la ex Miss Perú.

Ethel habría habría hecho llorar a Valeria

En un live de TikTok, Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, contó que todo habría comenzado durante una reunión de producción. Según su versión, Ethel Pozo expresó que le incomodaba que, cuando grababan TikToks grupales, los comentarios más cariñosos del público fueran para Valeria Piazza y para Edson Dávila, alias Giselo.

La situación se habría tensado cuando Ethel Pozo sugirió "hacer algo" para equilibrar la atención en redes sociales. Valeria Piazza, tranquila, le respondió que eso dependía del público.

Pero la reacción de la hija de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena, fue tajante: "Tú solamente tienes que hablar cuando te pregunten". Esa frase habría calado hondo en la ex Miss Perú, quien terminó muy afectada y molesta.

El malestar de Valeria y la "llamada" de Gisela

De acuerdo con la versión de Pati Lorena, Valeria Piazza le dijo al productor Armando Tafur que no quería renovar contrato. Se hablaba de que, después del feriado por Fiestas Patrias, la modelo no volvería al programa.

Sin embargo, el 4 de agosto, Valeria Piazza reapareció en el set, lo que para Pati Lorena tendría una explicación clara: la intervención directa de Gisela Valcárcel.

En su transmisión, Pati Lorena sugirió que Gisela Valcárcel habría llamado personalmente a Valeria Piazza para pedirle que no se fuera.

"Valeria estaba muy dolida, estaba muy triste, dicen que hasta lloró. Yo creo que Gisela debe haber llamado a Valeria a pedirle que no se vaya", señaló. Incluso, aseguró que la 'Señito' le habría prometido que el bullying iba a parar y que pondría un alto a los "engreimientos" de su hija.

Aunque ni Valeria Piazza, ni Ethel Pozo, ni Gisela Valcárcel han confirmado públicamente esta versión, el tema se ha instalado en la conversación de la farándula, con televidentes y seguidores atentos a cada gesto en pantalla para buscar señales de reconciliación o de nuevos roces.

El episodio de Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela Valcárcel tuvo que intervenir se suma a una serie de tensiones internas que, según versiones cercanas, han marcado las últimas semanas de América Hoy.