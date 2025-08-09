Accidente en la Carretera Central: Reportan un muerto y varios heridos tras séxtuple choque

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso séxtuple choque fue registrado en el kilómetro 18 de la Carretera Central, en el distrito de Chaclacayo, con dirección a Lima. Según reportes preliminares, el accidente dejó un fallecido y varios heridos.

Séxtuple choque en Carretera Central

En la mañana de este sábado 9 de agosto, se reportó un fatídico accidente vehicular en el paradero Unión. Según información brindada por testigos, todo habría ocurrido alrededor de las 7:00 a.m. cuando un automóvil de color rojo, en aparente exceso de velocidad, empotró contra un bus de la empresa de transporte público conocido como el 'Chosicano'.

Además, se detalló que el conductor del auto habría estado bajo los efectos del alcohol, desencadenando la tragedia. Pues bien, este primer choque, ocasionó que un motociclista, quien iba detrás de ambos vehículos, perdiera el equilibrio y termine "volando de su unidad" provocando una colisión en cadena, en la que participaron otros autos en la Carretera Central.

Lamentablemente, el siniestro vehicular dejó como víctima mortal al conductor de la moto lineal y al menos cinco heridos, cifra que podría ascender conforme avancen las diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron para atender la emergencia.

Trascendió que el conductor del vehículo rojo que habría ocasionado el accidente fue detenido por los mismos transeúntes, pues se pretendía dar a la fuga; por lo cual, fue llevado a la dependencia policial de la zona.

Accidente vehicular dejó varios heridos

Hasta el lugar del accidente también llegaron los bomberos para ayudar a los lesionados, quienes posteriormente, fueron trasladados al hospital de Huaycán y al de Vitarte para recibir atención médica.

Debido al incidente, el tránsito vehicular se vio seriamente afectado, siendo restringida la vía a la mitad, para realizar las investigaciones correspondientes que ayuden a esclarecer las causas exactas que desencadenaron el séxtuple choque. Aparentemente, los vehículos involucrados no habrían logrado frenar a tiempo para evitar el impacto.

Otro terrible accidente en el país

El múltiple choque de hoy en la Carretera Central no es el único que ha generado impacto en el país, ya que el 25 de julio, un bus interprovincial de dos pisos terminó volcado en la ruta Tarma-Chachapoyas.

Según se conoció, el fatal accidente dejó como saldo a varias personas heridas y al menos 18 personas fallecidas, en el distrito de Palca, en Tarma, región Junín. La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra las personas que resulten responsables del fatídico suceso.

