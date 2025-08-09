Valentino confiesa estar interesado en un integrante de 'Esto es guerra': "Nos hacemos miraditas"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios no pudo ocultar más su interés y confesó que está en coqueteos con un integrante de Esto es guerra. Según el tiktoker, entre ellos hay "miraditas" que delatan una conexión especial que pocos notan, pero que promete dar qué hablar.

¿Valentino está enamorado?

Valentino no es de los que se guarda secretos, pero en esta ocasión decidió jugar al misterio. En su entrevista para América Hoy, el popular integrante de Los Guerreros confesó que estaría en "miraditas" con alguien del equipo rival, Los Combatientes.

Aunque no soltó nombres, dejó bien en claro que la cosa va en serio: "Nos hacemos miraditas", soltó con una sonrisa pícara.

Lo más divertido fue cuando la reportera le preguntó directo quién es el afortunado, y Valentino, en vez de revelar la identidad, prefirió mantener el suspenso. "No voy a decir, pero nos hemos estado mirando constantemente".

Eso sí, confesó que le encantaría dar el siguiente paso y escribirle por Instagram para iniciar una conversación más directa, porque ya sabe que en esa red social es donde más activo está.

Valentino habla de su hombre ideal

Entre risas y buen ambiente, Valentino también aprovechó para contar qué tipo de hombre le mueve el corazón. "Tiene que ser alto como Jota Benz", dijo mientras el mismísimo Jota Benz hacía su entrada triunfal a la toma, causando un momento bastante cómico y risas por doquier.

Además, Valentino fue sincero sobre su intención de encontrar el amor dentro del programa, un espacio que para muchos solo es competencia y adrenalina, pero para él, también podría ser el lugar perfecto para una relación sentimental.

Recordemos que Valentino Palacios fue el jale bomba que Esto es guerra soltó esta temporada, llegando con toda la onda junto a Gerardo Pe, que además la rompe como conductor en Good Time.

Durante su presentación, el tiktoker que se hizo famoso con su frase "Oye qué tienes" no pudo ocultar su emoción y dijo: "Oye qué tienes", expresó su felicidad tras ingresar al programa: "Holi, ¿cómo están? Feliz, en serio, de estar aquí realmente. Quiero dar batalla y por eso estoy sentado aquí. Así que, veremos, que sale".

El interés que Valentino mostró por un integrante de Esto es guerra marca un nuevo capítulo en su participación en el programa. Aunque todavía no ha dado detalles, su confesión y las miradas cómplices que mencionó ponen en evidencia una posible conexión que puede ir más allá de la competencia.