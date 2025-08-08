Policía de civil abatió a delincuente extranjero en Puno: Efectivo frustró robo a su colega en una bodega

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un acto heroico registró la cámara de seguridad de una bodega en Puno, cuando un policía de civil se enfrentó a dos delincuentes extranjeros en defensa de su compañero. El efectivo presenció el intento de robo, y en una rápida reacción, acribilló de tres tiros a uno de los malhechores. Su cómplice logró escapar.

Efectivo actuó sin miedo

Este hecho se registró en junio pasado. En las imágenes cenitales, se aprecia como el policía está al lado izquierdo ordenando algunas cosas. Al otro extremo, sentado junto a un congelador, su colega conversaba con la dueña del negocio, cuando los dos criminales, presuntamente venezolanos, ingresaron y lo sometieron.

Con sus pistolas, sometieron al individuo, que no se resistió al robo, en ese momento, sin que se percaten, actuó el efectivo. Sin que se dieran cuenta, sacó su arma de reglamento y disparó desde una corta distancia, frustrando de esa forma que se cometa el asalto.

Los tiros, casi a quemarropa, asustaron a los delincuentes, que huyeron de inmediato del recinto. Tres de los impactos cayeron en uno de los asaltantes, dos en el pecho y uno en el rostro. Como consecuencia de esto, falleció metros más allá del establecimiento comercial.

Cómplice fue capturado

El coautor del robo acabó herido por la acción del efectivo. Sin embargo, su condición no le permitió eludir a las autoridades y acabó siendo detenido metros más allá de la bodega. Por el momento, la PNP de Puno realiza las diligencias correspondientes para determinar si los delincuentes participaron en otros asaltos en la región.

Cabe precisar que ni los dos policías que se encontraban de civil, ni los dueños del comercio, resultaron heridos por este hecho.

Aumentos de robos y homicidios en Puno

Según datos ofrecidos por el jefe de la Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya, en la región fronteriza han aumentado los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios, además de robos a mano armada, a comparación del 2024.

Además, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), indica que en lo que va del 2025, en Puno se han registrado 43 asesinatos. Esta cifra se aproxima a los 54 que se presentaron durante todo el año anterior.

De este modo, un policía de civil evitó que su colega fuera asaltado en su presencia, así como una bodega en Puno. Esta reacción, acabó con la muerte de uno de los delincuentes y con el otro herido, posteriormente capturado.