Cuto Guadalupe responde a Paolo Guerrero por decir que Alianza Lima es más grande que Universitario

Durante la fiesta por los 101 años de Universitario de Deportes, Paolo Guerrero felicitó al equipo crema pero dejó claro que su corazón está con Alianza Lima, llamándolo el club más grande del país. Ante esto, Cuto Guadalupe no se quedó callado y le respondió sin filtros.

Cuto Guadalupe apuesta por el tricampeonato

Durante la celebración por los 101 años de Universitario de Deportes en el Monumental, el Cuto Guadalupe habló con la prensa y no dudó en expresar sus ganas y expectativas para el 2025.

"Con Franco (Velazco), vamos a seguir creciendo y el objetivo que es el tricampeonato, ese es un regalo que espero tener adelantado por mis cincuenta años. La 'U' está en un nivel, es la envidia de muchos", sostuvo con orgullo.

Cuto Guadalupe responde a Paolo Guerrero

No podían faltar las palabras sobre la reciente declaración de Paolo Guerrero, que saludó a Universitario de Deportes por su aniversario, pero dejó claro que su corazón está con Alianza Lima, al decir que es el club más grande del país. El Cuto Guadalupe restó dramatismo a la polémica. "Son opiniones que se respetan". inició.

"Son opiniones que se respetan, imagínate si vamos a decir quién es más grande, ellos tienen su punto de vista y es válido, no hay que estar fijándose en esas cosas, a veces mi sobrino también habla, le patina un poco, a mi sobrino Jefferson (Farfán) también, ellos siempre están pendientes de nosotros, no se dan cuenta que ellos siempre están pendientes de lo que pasa en Universitario", añadió.

Para el exfutbolista, Universitario representa la humildad, el respeto y la lucha constante por superarse. "Que no querían el centenario, que lo iban a impedir, qué pasó, todo el tiempo hablan, se los dije el 2011, no entienden, soberbios, espero que en algún momento entiendan qué es la humildad, lo que te lleva a lo más alto", añadió.

Además, enfatizó que la grandeza no se mide con palabras, sino con el carácter y la actitud que muestra el equipo dentro y fuera del campo. "Todos los que están en la 'U' son un ejemplo a seguir, porque lo que están dando por la camiseta de Universitario nos tiene muy orgullosos", finalizó.

Con su respuesta a Paolo Guerrero, Cuto Guadalupe reafirma que la discusión sobre cuál club es más grande va más allá de simples declaraciones. El exjugador de Universitario destaca que la verdadera grandeza se demuestra con humildad, respeto y trabajo constante.