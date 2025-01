Abogado de Nicanor Boluarte evita responder sobre cómo recibe sus honorarios con su cliente en la clandestinidad

En diálogo con Exitosa, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, evitó contestar sobre cómo recibe sus honorarios cuando su patrocinado se encuentra en la clandestinidad desde hace casi dos meses.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado aseguró que, si insisten con la privación de la libertad del hermano de la presidenta, ello reforzaría la teoría de una persecución en su contra.

Asimismo, Luis Vivanco indicó que, en las próximas horas o días, Nicanor Boluarte se reintegrará a sus actividades personales y familiares. También, reveló que no se comunica con su cliente desde que pasó a la clandestinidad.

"No, no me he comunicado con él. Espero que, en las próximas horas o días, el señor se reintegre a sus actividades personales y familiares como corresponde. (¿Hace cuánto tiempo que no habla con Nicanor Boluarte?) Desde el día que se empezó a leer la resolución que le impuso la prisión preventiva en primera instancia", agregó.