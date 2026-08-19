Poder Judicial reprograma audiencia contra Vladimir Cerrón por afiliación al terrorismo

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La decisión del Poder Judicial (PJ) fue adoptada debido a la ausencia injustificada de la defensa legal del imputado durante la sesión programada, por lo que el juez a cargo dispuso notificar al exgobernador regional en su domicilio real y otorgarle un plazo perentorio de 24 horas para la designación de un abogado defensor o, en su defecto, asignar un defensor público para garantizar el desarrollo del proceso penal.

Las acusaciones de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón

La inasistencia de la representación técnica de Vladimir Cerrón impidió el desarrollo regular de la audiencia en la que el Ministerio Público se disponía a debatir el requerimiento acusatorio presentado contra el dirigente político. Frente a esta situación, la judicatura adoptó las medidas pertinentes para evitar futuras dilaciones procesales, exigiendo la acreditación inmediata de un nuevo letrado en el plazo establecido para llevar a cabo la diligencia judicial.

El PJ determinó reprogramar para el próximo 25 de agosto la audiencia de control de acusación que se le sigue al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de afiliación a organizaciones terroristas.

Según los señalamientos de la Fiscalía, el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, alias 'Camarada José', le habría entregado directamente a Cerrón un dispositivo USB contentivo de material ideológico y propagandístico con el objetivo de promover su difusión en diversos espacios políticos.

El Poder Judicial reprogramó para el 25 de agosto la audiencia de control de acusación contra Vladimir Cerrón por afiliación al terrorismo, informó el diario Correo. La Fiscalía sostiene que Víctor Quispe Palomino entregó a Cerrón un USB con material ideológico de Sendero... pic.twitter.com/fzStQL5jMt — Canal N (@canalN_) August 19, 2026

El antecedente del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva

De manera paralela a este expediente, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó oportunamente su decisión de anular la orden de prisión preventiva por 24 meses que pesaba contra el dirigente político. Dicha medida coercitiva había sido dictada en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del partido Perú Libre entre los años 2008 y 2021.

El pronunciamiento de la máxima instancia constitucional se dio al resolver un recurso de aclaración solicitado por el juez supremo Leodan Cristóbal Ayala, quien requirió precisar los alcances del fallo emitido sobre la condición legal del procesado. El TC ratificó los fundamentos de su resolución originaria, dejando sin efecto la restricción privativa de la libertad fijada por las instancias ordinarias.

Este proceso por presunta afiliación al terrorismo se suma a la serie de investigaciones y requerimientos judiciales que enfrenta el exgobernador regional en el fuero penal. La reprogramación de la fecha busca asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa antes de ingresar a la etapa decisiva del control de acusación.