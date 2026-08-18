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Meta enfrenta juicio en EE.UU. por Facebook e Instagram: tendría posibles sanciones de hasta US$1,4 billones

Meta enfrenta un juicio en Estados Unidos por las acusaciones de 29 estados sobre Facebook e Instagram, señalados por presuntamente favorecer un uso compulsivo entre menores.

Meta enfrentará un histórico juicio.
Meta enfrentará un histórico juicio. (Composición Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/08/2026

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Meta enfrenta este martes un juicio en Oakland, California, por acusaciones relacionadas con Facebook e Instagram y sus efectos sobre menores. Una coalición de 29 estados sostiene que la empresa diseñó funciones para favorecer un uso compulsivo y recopiló datos infantiles sin autorización de padres.

Estados cuestionan diseño y seguridad

El proceso concentra denuncias de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que actúan como estados principales en esta etapa. Según Reuters, los fiscales sostienen que Meta mantuvo prácticas que podían aumentar el tiempo de uso entre niños y adolescentes, mientras cuestionan sus medidas de protección.

Los estados también alegan que Meta habría informado de manera engañosa sobre la seguridad de sus plataformas y que recopiló información de menores de 13 años. Las acusaciones incluyen posibles presuntos incumplimientos de normas federales sobre la privacidad infantil y reclamos sobre funciones concretas señaladas.

Entre los elementos señalados aparecen características como el desplazamiento infinito y otros mecanismos destinados a mantener la interacción. Los fiscales buscan que el tribunal ordene cambios en Facebook e Instagram, incluidos controles de edad y modificaciones en funciones que consideran vinculadas con el uso prolongado.

Meta rechaza las acusaciones y afirma que las plataformas cuentan con herramientas para proteger a los usuarios jóvenes. La compañía cuestiona el cálculo de las posibles sanciones y afirma que una exposición de hasta 1,4 billones de dólares no está respaldada por la evidencia disponible.

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Reclamos buscan cambios en plataformas

La demanda reúne a 29 estados, aunque el juicio que comenzó en Oakland corresponde inicialmente a cuatro jurisdicciones: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Las autoridades buscan sanciones económicas y medidas que modifiquen determinadas características de Facebook e Instagram para reforzar la protección de menores.

El caso llega después de otros procesos contra Meta relacionados con la seguridad de niños y adolescentes. La empresa enfrenta litigios en distintos estados, dentro de una ola de demandas estadounidenses que cuestionan el diseño de las redes sociales y sus efectos sobre usuarios jóvenes.

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La disputa también incluye el manejo de información personal infantil. Los estados sostienen que Meta recopiló datos de menores de 13 años sin el consentimiento requerido, mientras la compañía mantiene su rechazo a las acusaciones y defiende las medidas implementadas para reforzar la seguridad juvenil.

La decisión tendrá que establecer si las acusaciones presentadas por los estados permiten imponer sanciones y exigir modificaciones a las plataformas. El monto mencionado de 1,4 billones de dólares seguirá siendo una estimación de exposición mientras no exista una resolución que establezca responsabilidades y cantidades.

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