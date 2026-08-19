Tribunal Constitucional admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero rechaza medida cautelar

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Jurada Nacional de Elecciones, luego de que este declare inviable el realizar elecciones complementarias debido a las incidencias registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Demanda cuestiona decisión del JNE

La demanda cuestiona el Acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril del 2026, mediante el cual se declaró inviable realizar elecciones complementarias tras los problemas registrados durante la jornada electoral de la primera vuelta del 12 de abril.

La MML sostuvo que las incidencias electorales tuvieron consecuencias sobre competencias municipales, entre ellas seguridad ciudadana, tránsito, infraestructura, turismo y protección del Centro Histórico. Por ello, solicitó que se revise la decisión adoptada por el organismo electoral.

"No vamos a permitir que las irregularidades que afectaron el derecho al voto de los limeños queden sin respuesta. Defender la voluntad popular no es negociable. Llegaremos hasta el final para que se esclarezcan responsabilidades", publicó el alcalde.

La comuna también pidió que se evalúen alternativas para los lugares afectados durante la jornada electoral. El planteamiento fue presentado como un conflicto competencial entre la MML y el JNE, debido a las consecuencias que, según la demanda, habría generado la decisión electoral.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda que presentamos contra el JNE. No vamos a permitir que las irregularidades que afectaron el derecho al voto de los limeños queden sin respuesta. Defender la voluntad popular no es negociable. Llegaremos hasta el final para... pic.twitter.com/EBV5pNj7lN — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) August 19, 2026

TC rechaza medida cautelar

El TC admitió la demanda, pero declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la MML. Este pedido buscaba obtener una decisión provisional mientras se resolvía el proceso competencial presentado contra el organismo electoral.

Expediente del TC.

Asimismo, el TC señaló que, en una evaluación preliminar, no se acreditó una afectación inmediata y grave de las competencias municipales. Además, indicó que, a primera vista, el acuerdo del JNE no mostraba una vinculación directa con las atribuciones de la MML.

La resolución establece que el JNE tendrá 30 días hábiles para apersonarse y contestar la demanda presentada por la MML. Luego de ello, el proceso continuará con las etapas correspondientes ante el TC.

Expediente del TC.

La admisión de la demanda no significa que el TC haya determinado que el JNE actuó de manera incorrecta. El fondo del conflicto todavía deberá ser evaluado dentro del proceso competencial iniciado por la MML.

Por ahora, el TC mantiene abierto el caso sobre las elecciones complementarias, pero descartó la medida cautelar solicitada por Renzo Reggiardo. El JNE deberá participar en el proceso y responder los argumentos planteados por la comuna limeña dentro del plazo establecido.