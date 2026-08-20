Fuerte SISMO de 7.2 impacta Ayacucho HOY, 20 de agosto, según el reporte del IGP

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte sismo ha sido registrado en Ayacucho esta tarde de jueves 20 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según el reporte, el epicentro fue en Coracora y hasta el momento, aún no se reportan daños.

Fuerte sismo de 7.2 hoy en Ayacucho

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el fuerte sismo tuvo un impacto con una magnitud de 7.2 fue registrado durante la mañana de este jueves 20 de agosto en el Perú, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 13:00 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 35 kilómetros al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568, el evento tuvo una profundidad de 35 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -14.70, longitud -73.78 y la intensidad registrada fue de nivel III - IV en Coracora.

El @Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Parinacochas - Ayacucho. pic.twitter.com/7DtmRI7zfp — COEN - INDECI (@COENPeru) August 20, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Sismo en Ayacucho de 7.2 no genera tsunami

De acuerdo a la información difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, a causa del fuerte sismo de magnitud 7.2, se descarta la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

20-08-26 13:00:16

Magnitud: 7.2 Mw

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho

Profundidad: 108.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/fBBXupXZCN — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 20, 2026

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un fuerte sismo como el que ha ocurrido en Ayacucho con una magnitud de 7.2 es una tarea de toda la población.