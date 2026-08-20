Escalofriante hallazgo: encuentra cadáver en estadio de histórico club de fútbol y autoridades inician investigaciones

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran conmoción. En las instalaciones del estadio de un histórico club se reportó el escalofriante hallazgo de un cadáver en pleno terreno de juego. El caso ha dado la vuelta al mundo y las autoridades ya han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer ello.

Así fue el el impactante hallazgo en cancha del Charlton Athletic

Este martes, un macabro hallazgo se produjo en la cancha de un equipo inglés. En las últimas horas, se halló el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años en la cancha de The Valley, el estadio del club de segunda división Charlton Athletic del fútbol inglés.

De acuerdo a información de la BBC, el descubrimiento se produjo el martes por la mañana, luego de que efectivos de la Policía Metropolitana y paramédicos del Servicio de Ambulancias de Londres acudieran al establecimiento tras una alerta.

Luego, las autoridades señalaron que el cuerpo permaneció más de 24 horas sin vida en el lugar donde fue hallado. Por su parte, los investigadores trabajan con la hipótesis de que el hombre se habría caído desde una zona elevada del estadio durante la madrugada del lunes, produciéndose así el fuerte final.

Hay que señalar que, este hallazgo se produjo luego del debut de Charlton Athletic como local en el Championship donde ganó 2-1 ante Derby County el sábado pasado.

¿Qué fue lo que dijo el club tras el escalofriante hallazgo?

Se conoció que las pesquisas continúan en la cancha de Charlton Athletic, el club confirmó que se encuentra colaborando con la Policía tras el hallazgo. Esto lo informó a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales oficiales.

"Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía", escribieron em su cuenta de X (antes Twitter)

Añadieron que la muerte sigue bajo investigación. Además, han solicitado que cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente se ponga en contacto con la Policía llamando al 101 e indicando la referencia 2809/18AUG.

"Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles", enfatizaron desde el club.

Por último, señalaron que el club está "colaborando con las autoridades en las investigaciones y que ha solicitado amablemente que se respete la privacidad de los afectados".

Es así que, un impactante hallazg se ha producido el último martes luego de que en las inmediaciones del estadio del cuadro inglés, Charlton Athletic se encontró el cadáver de un hombre de 33 años en la cancha. Ello ocurrió días después del debut del club como local en el Championship donde ganó 2-1 ante Derby County el sábado pasado.